Tăng kỹ năng quản trị cho giám đốc hợp tác xã

Khoá đào tạo do Liên minh HTX tỉnh phối hợp Trường Trung cấp Nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam tổ chức.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân đến dự và phát biểu tại lễ bế giảng vào chiều 29/10.

Các đại biểu và học viên dự lễ bế giảng Lớp sơ cấp Giám đốc HTX khoá 17 năm 2026.

Khai giảng từ ngày 1/7/2026, các học viên tham gia khoá đào tạo được trang bị hệ thống kiến thức về Luật HTX, Luật Kinh tế và các chuyên đề quản trị HTX về nhân sự, marketing, sản xuất, tài chính, kế toán, thuế và kiểm soát nội bộ.

Bên cạnh đó, học viên còn được rèn luyện kỹ năng xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động của HTX.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích giỏi.

Ông Huỳnh Lam Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam, trao chứng chỉ cho các học viên.

Kết thúc khoá học, 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ sơ cấp Giám đốc HTX bậc 2, trong đó 8 học viên đạt loại giỏi.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc và ý thức trách nhiệm của các học viên trong suốt thời gian học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với nhà trường khảo sát thực tế nhu cầu đào tạo; đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, gắn lý thuyết với thực tiễn.

Chú trọng giảng dạy các chuyên đề về quản trị tài chính, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản và ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, tăng cường các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả thực hành của học viên sau đào tạo.

Đối với học viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn mỗi cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn quản trị; nâng cao tính công khai, minh bạch, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập cho thành viên và đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới./.