Tăng kỹ năng nhận diện, kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Trong hai ngày 7-8/10/2026, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan (Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan khu vực IX) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của lực lượng Hải quan.

Tham dự hội nghị có 55 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức đến từ 12 Chi cục Hải quan khu vực cùng các giảng viên, báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Hội nghị là một trong những hoạt động triển khai nhiệm vụ của cơ quan Hải quan trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới tăng cường phòng ngừa, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp và cộng đồng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu phát buổi tại hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu nhấn mạnh, việc phòng, chống ma túy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đối với lực lượng Hải quan, nhiệm vụ này gắn trực tiếp với chức năng quản lý nhà nước về hải quan và kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý và phương tiện qua biên giới.

Trong bối cảnh hoạt động tội phạm ma túy qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng ngày càng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và lưu lượng hành khách qua biên giới để cất giấu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất. Phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, linh hoạt chuyển dịch giữa các tuyến, địa bàn và sử dụng nhiều hình thức cất giấu, ngụy trang tinh vi.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng Hải quan không chỉ tăng cường kiểm tra, kiểm soát mà phải chủ động nhận diện từ sớm, đánh giá đúng nguy cơ, xác định đúng trọng điểm và lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích rủi ro và kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ phát sinh.

Trong hai ngày tập huấn, hội nghị triển khai 07 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề trực tiếp phục vụ công tác kiểm soát ma túy của lực lượng Hải quan.

Các đại biểu được cập nhật tình hình, xu hướng và phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy xuyên quốc gia và qua biên giới; trao đổi kinh nghiệm phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ việc vận chuyển trái phép chất ma túy; nhận diện ma túy, tiền chất, chất hướng thần mới và các phương thức cất giấu, ngụy trang; kỹ năng thu thập, phân tích thông tin và nhận diện nguy cơ phục vụ phát hiện ma túy.

Ngày thứ hai của hội nghị tập trung vào phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng và hoạt động thương mại điện tử; phối hợp giữa Hải quan và lực lượng Công an trong phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy; đồng thời dành thời lượng cho thực hành tổng hợp xử lý các tình huống nghiệp vụ.

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị Hải quan trên những tuyến, địa bàn có đặc điểm khác nhau.

Các đơn vị trao đổi, phân tích các vụ việc điển hình và kinh nghiệm kiểm soát ma túy qua đường hàng không, tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, bưu gửi, chuyển phát nhanh, logistics và thương mại điện tử.

Các Chi cục Hải quan khu vực I, II, IX, XV, XVII và các đơn vị thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu chuẩn bị những tình huống, vụ việc và kinh nghiệm thực tiễn từ chính địa bàn quản lý để trao đổi tại lớp tập huấn. Qua đó, kiến thức chuyên môn của giảng viên được kết nối với kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ Hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ, tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi về dấu hiệu rủi ro, phương thức kiểm tra, kinh nghiệm phối hợp cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy.

Hội nghị góp phần cập nhật kiến thức về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy; củng cố kỹ năng phân tích thông tin, nhận diện rủi ro, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tình huống cho cán bộ, công chức Hải quan. Thông qua trao đổi các vụ việc điển hình và kinh nghiệm thực tiễn, Hội nghị đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị Hải quan và các lực lượng chuyên trách trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Kết quả hội nghị góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng kiểm soát Hải quan ngày càng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kiểm soát ma túy trong tình hình mới.