Đàn "hươu thần" ở công viên Nara, thành phố Nara, Nhật Bản, tiếp cận du khách xin thức ăn.

Hồi tháng 9, đoạn video ghi lại cảnh một con hươu bất ngờ lao vào, húc ngã nữ du khách tại công viên Nara. Con vật sau đó liên tục dùng đầu "tấn công" nạn nhân. Hình ảnh làm dấy lên lo ngại an toàn tại một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Nhật Bản, nơi đón đông du khách trước mùa lá đỏ cao điểm, theo đài truyền hình FNN.

Công viên Nara nằm dưới chân núi Wakakusa, thuộc thành phố Nara, được thành lập năm 1880 và là một trong những công viên công cộng lâu đời nhất của Nhật Bản. Đây là nơi sinh sống của những đàn hươu hoang dã được công nhận là báu vật quốc gia. Đến tháng 7, số lượng hươu tại đây đạt khoảng 1.687 con, tăng liên tục trong 5 năm qua.

Bệnh viện thành phố Nara cho biết số người nhập viện do bị hươu gây thương tích cũng tăng trong 5 năm gần đây. Tính đến ngày 5/11, con số này tăng lên 51 người, mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 70%.

Đôi khi hươu có những hành động "đe dọa", trở nên khá hung hăng khi thấy du khách bắt đầu lùi lại.

Ông Yasuhiro Nakanishi, Phó chủ tịch Quỹ Bảo tồn hươu Nara, cho biết một số du khách nước ngoài lầm tưởng công viên là nơi có thể tự do tiếp cận và tương tác với hươu. Tuy nhiên, đây đều là những động vật hoang dã, "có hành vi khó lường".

Chỉ vào một con hươu đực non, ông nhắc lại vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra với một trẻ em nước ngoài hồi năm ngoái. "Đây là một con hươu đực còn trẻ. Năm ngoái, gạc của nó đã đâm xuyên ngực đứa trẻ", ông kể.

Được biết, mùa thu là thời điểm đặc biệt nguy hiểm do trùng với mùa sinh sản của hươu đực. Trong giai đoạn này, chúng dễ kích động và hung dữ hơn, nhất là khi có người đến gần. Những hành động áp sát hoặc cố tình tiếp cận có thể khiến hươu tấn công.

Để hạn chế tai nạn, Quỹ Bảo tồn hươu Nara đã cắt gạc cho những con hươu đực trong công viên. Gạc bắt đầu mọc vào mùa xuân, đến mùa thu phát triển lớn và cứng, có thể trở thành vũ khí nguy hiểm nếu không được xử lý.

Chính quyền tỉnh Nara lắp đặt các biển cảnh báo an toàn khắp công viên.

Bác sĩ Ryusuke Kawaguchi tại Bệnh viện thành phố Nara cho biết gạc hươu có thể đâm sâu vào cơ thể, gây chảy máu và đe dọa tính mạng nạn nhân. "Gạc hươu có thể sắc như dao. Nếu đâm trúng mạch máu lớn, nạn nhân có nguy cơ bị chảy máu nghiêm trọng", bác sĩ nói.

Số lượng hươu ngày càng tăng cũng gây ra những vấn đề ngoài phạm vi công viên. Gần đây, chúng đi vào các khu dân cư lân cận, xâm nhập tòa nhà chính quyền tỉnh Nara. Sau sự việc, cơ quan chức năng thay hệ thống cửa trụ sở bằng loại phải nhấn nút nhằm ngăn tình trạng tương tự tái diễn.

Trước số ca bị thương gia tăng, Quỹ Bảo tồn hươu Nara đã tổ chức đợt cắt gạc thường niên năm nay sớm hơn mọi năm. Đơn vị khuyến cáo du khách đặc biệt thận trọng trong mùa sinh sản, giữ khoảng cách an toàn với hươu, không cố gắng tiếp cận hoặc chạm vào chúng.

Đan Châu