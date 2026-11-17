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Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch

Bà Trần Thị Nhung, xã Châu Thành cho biết, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở nhiều nơi, gia đình hết sức cẩn trọng trong chăm sóc và áp dụng đầy đủ các hướng dẫn của ngành thú y và chính quyền địa phương. Hiện tại, bà Nhung đang thả nuôi 3 con lợn nái, 20 con lợn thịt trọng lượng hơn 20 kg, đây là lứa lợn nuôi đón bán dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo bà Nhung, nhiều năm trước gia đình thường duy trì nuôi từ 40 đến 50 con lợn hơi đón bán dịp Tết nguyên Đán, tuy nhiên do nắm được tình hình dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn nên gia đình không đầu tư nuôi để giảm rủi ro.

Để bảo vệ đàn vật nuôi, bà Nhung không cho người lạ đến gần chuồng nuôi, không cho tài xế chở thức ăn vào thẳng khu vực chuồng nuôi; đầu tư mùng lưới bao quanh 24/24 để ngăn ruồi, muỗi, chim, chuột xâm nhập có thể mang mầm bệnh đến; giữ chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ và thông thoáng; đồng thời phun thuốc sát trùng chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi 2 ngày một lần theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Không chỉ vậy, hơn 3 tháng qua từ khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trong tỉnh, gia đình bà Nhung không mua thịt lợn để làm thức ăn nhằm tránh nguy cơ mầm bệnh lây lan; không đi xin thức ăn thừa từ các bếp ăn để cho đàn lợn ăn với hy vọng bảo vệ đàn lợn tốt nhất.

“Gia đình tôi mong bệnh dịch tả lợn châu Phi được khống chế trong những ngày gần đây để gia đình kịp mua khoảng 20 con lợn giống về thả nuôi, theo kế hoạch sẽ chọn mua lợn từ 20 - 30 kg để kịp bán dịp Tết Nguyên Đán. Gia đình tôi sẽ chọn mua lợn giống từ cơ sở uy tín, kiểm tra thận trọng từ chủ nuôi để đảm bảo con giống khỏe, an toàn”, bà Nhung nói.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, chủ lò giết mổ Hùng Hà, xã Bình An chia sẻ, lò mổ được thành lập từ năm 2006, hiện có quy mô giết mổ trung bình mỗi ngày 200 con lợn, 500 gà, vịt và khoảng 20 con dê. Để góp phần phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, cơ sở chỉ tiếp nhận lợn khỏe mạnh từ các cơ sở chăn nuôi không có dịch, đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc; phối hợp với cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên hoặc bắt buộc đối với các lô lợn có nguy cơ cao để đảm bảo âm tính với virus trước khi đưa vào dây chuyền; cán bộ thú y kiểm tra sức khỏe đàn lợn tại khu vực nuôi nhốt chờ giết mổ, theo dõi các triệu chứng bất thường như sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết hoặc tím tái dưới da.

Đồng thời, bố trí cho toàn bộ xe chở gia súc, gia cầm ra vào cơ sở phải đi qua hố sát trùng và được phun xịt hóa chất khử trùng kỹ lưỡng cả trước khi xuống đàn và sau khi giao hàng; thực hiện tổng vệ sinh, rửa sạch và phun thuốc sát trùng toàn bộ khu nuôi nhốt, dây chuyền giết mổ, dụng cụ và nền xưởng ngay sau mỗi ca làm việc.

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn lây lan

Ông Hồ Trọng Nghĩa, cán bộ thú y phụ trách lò giết mổ khu vực Bình An cho biết, công tác kiểm tra đầu vào của cơ sở giết mổ động vật tập trung rất quan trọng, nên những ngày bình thường nhân viên thú y đã thực hiện rất nghiêm các quy định và trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay càng chặt chẽ hơn.

“Trước khi cơ sở giết mổ mở cổng đón các xe chở vật nuôi đến chúng tôi đã có mặt trước để khi tài xế chở đến mổ thịt sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra lâm sàng thú sống; kiểm tra nguồn gốc và tình trạng sức khỏe của những con lợn đưa vào nhà máy để giết mổ. Cùng với đó là phun thuốc sát trùng cổng ra vào, phun sát trùng xe chở động vật và tất cả các dãy chuồng trữ lợn để bảo đảm phát hiện, ngăn chặn kịp thời lợn bệnh, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả”, ông Nghĩa nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (ngày 25/8/2026) đến ngày 15/11/2026, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 47 hộ chăn nuôi, thuộc 36 ấp/khu phố của 21 xã, phường trong tỉnh; đã tiêu hủy 1.057 con lợn bệnh với khối lượng hơn 58.600 kg. Trong đó, đã có 3 xã gồm: Thạnh Đông, Thạnh Lộc và Gò Quao đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới; qua giám sát chủ động tại 6 cơ sở giết mổ phát hiện 2/20 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Kết quả này cho thấy mầm bệnh vẫn đang lưu hành, tiềm ẩn nguy cơ lây lan thông qua hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán và tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp và môi trường An Giang tăng cường công tác phối hợp địa phương, đề nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, xử lý dứt điểm các ổ dịch (nếu có), không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết.

Triển khai các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; tăng cường giải pháp tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cơ sở, hộ chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa như: chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tăng đề kháng đàn vật nuôi, thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng…

Ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ heo vào địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển heo không đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn từ nước ngoài vào Việt Nam; chỉ đạo đơn vị chức năng điều tra, theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh động vật khác.

Theo ông Trần Thanh Hiệp, thực hiện bình ổn đối với thị trường thực phẩm tươi sống những tháng cuối năm 2026 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi, ngành khuyến khích người chăn nuôi tổ chức tái đàn kịp thời, ưu tiên các vật nuôi có chu kỳ sản xuất ngắn, khả năng quay vòng vốn nhanh (gia cầm, thủy cầm, lợn) để đáp ứng lượng tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và Tết.

Theo dõi sát sao tình hình sản xuất, lượng thịt hơi xuất chuồng và sản lượng trứng trên địa bàn nhằm có phương án điều tiết kịp thời khi thị trường biến động; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản giữa các tỉnh, thành phố sản xuất lớn với các đô thị tiêu thụ trọng điểm, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc đội giá cục bộ; nâng cao điều kiện vệ sinh thú y, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các chợ dân sinh, siêu thị.

Ban hành và thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, huy động các doanh nghiệp phân phối lớn tham gia dự trữ hàng hóa và bán với giá ổn định; kiểm tra, thanh tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ, lợi dụng, đẩy giá bất hợp lý trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật thúc đẩy tự động hóa chuồng trại, cải thiện dinh dưỡng và quản lý đàn nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.