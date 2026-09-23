Tăng kiểm soát hàng hóa dịp Trung thu, ngăn hàng lậu đến tay người tiêu dùng

Thực hiện Công văn số 625/QLTTLĐ-NVTH ngày 14/8/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước và trong dịp Tết Trung thu.

Trọng tâm là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em và hàng tiêu dùng thiết yếu. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và an toàn thực phẩm.

Lực lượng QLTT tỉnh Lâm Đồng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện hơn 200 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, trị giá hơn 13 triệu đồng và hơn 180 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, trị giá hơn 20 triệu đồng. Đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Đối với mặt hàng bánh Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường rà soát, giám sát các cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Tại địa bàn do Đội Quản lý thị trường số 5 phụ trách, đơn vị đã rà soát các điểm kinh doanh bánh Trung thu tại 6 xã gồm Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tín, Quản Tân, Tuy Đức và Quảng Trực. Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản chấp hành quy định, hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chưa phát hiện trường hợp vi phạm nổi cộm.

Lực lượng QLTT kiểm tra nguồn gốc các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, các Đội Quản lý thị trường số 5 và số 7 chú trọng giám sát hoạt động kinh doanh trên website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream. Các dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng hoặc vi phạm quy định về nhãn và an toàn thực phẩm được tập trung theo dõi

Lực lượng Quản lý thị trường cũng kết hợp tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh chấp hành pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng; đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Qua đó, công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện từ khâu lưu thông đến điểm bán và môi trường thương mại điện tử, góp phần hạn chế hàng vi phạm đến tay người tiêu dùng, nhất là trẻ em trong dịp Trung thu.