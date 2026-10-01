Tăng kiểm soát an toàn thực phẩm tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Chủ các trại cơm nghe tuyên truyền, tìm hiểu các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Mộ và đình Nguyễn Trung Trực phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức phun hóa chất khử khuẩn lần đầu tại khu vực đình và các trại cơm.

Trong 25 cơ sở được tuyên truyền, hướng dẫn có 13 trại cơm, trại mắm, trại bánh xèo, trại đậu hũ chế biến, phục vụ thức ăn tại khu vực đình và xung quanh đình; cùng 12 bếp ăn trên địa bàn phường phục vụ miễn phí người dân về dự lễ hội.

Các cơ sở được hướng dẫn kiểm soát nguồn nguyên liệu, nước sử dụng, dụng cụ ăn uống, gia vị và thực phẩm có nhãn mác rõ ràng, còn hạn sử dụng; thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

Khu vực chế biến phải bảo đảm vệ sinh, có nguồn nước an toàn và cách biệt với nơi tập kết, xử lý rác thải, nhà vệ sinh, khu vực ngập úng. Thức ăn phải được nấu chín kỹ, phục vụ ngay hoặc bảo quản đúng quy định. Người trực tiếp chế biến, phục vụ phải sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang và tạp dề.