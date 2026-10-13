Tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân mua nhà để ở

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo. Ảnh: VGP

Giao dịch giảm, bất động sản tồn kho có xu hướng tăng

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn cung chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế, lượng giao dịch giảm trong khi bất động sản tồn kho có xu hướng gia tăng.

Về nhà ở xã hội, 9 tháng đầu năm, cả nước hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% chỉ tiêu năm.

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý 3, đã hoàn thành 8.314 căn. Tiến độ tại một số địa phương còn chậm, trong khi việc huy động nguồn lực đầu tư, nhất là đối với nhà ở cho thuê, vẫn gặp khó khăn.

Trong quý 3, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.` Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho khoảng 51.950 căn, lô đất nền. Đây mới là số liệu do các chủ đầu tư báo cáo, chưa phản ánh đầy đủ tình trạng bất động sản chưa tiêu thụ trên thị trường thứ cấp và nguồn vốn đầu tư tại những dự án dở dang.

Báo cáo về tín dụng bất động sản, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến cuối tháng 8, tổng dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 5,21 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 25% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc ngày 13-10. Ảnh: VGP

Chương trình tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội đã được mở rộng lên hơn 153.000 tỷ đồng, song doanh số giải ngân mới đạt khoảng 17.500 tỷ đồng.

Nghiên cứu chuyển nhà tái định cư làm nhà ở xã hội, cho thuê

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, gắn phát triển nhà ở với nhu cầu thực tế, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tránh tình trạng nhà ở xây dựng xong nhưng bị bỏ hoang, không có người sử dụng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo. Ảnh: VGP

Đối với những dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc theo thẩm quyền, sớm đưa những dự án đã được tháo gỡ vào vận hành, khai thác để khơi thông nguồn lực. Việc này cũng nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở, nhất là những sản phẩm có giá phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Đối với nhà ở cho thuê, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đây là hướng phát triển cần được ưu tiên. Do đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp đánh giá thực trạng bất động sản tồn kho, nhà ở tái định cư, nhà ở thuộc tài sản công chưa được bố trí sử dụng. Đồng thời nghiên cứu giải pháp chuyển đổi công năng, đưa vào khai thác làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản và người dân mua nhà để ở; hướng dòng vốn vào nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, đồng thời kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng bất động sản.

Cùng với đó là tiếp tục đôn đốc giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về điều kiện, thủ tục vay vốn.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu chính sách tín dụng phù hợp đối với nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở khác.