Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 18/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại các điểm cầu NHNN Chi nhánh Khu vực 8, hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, hiệp hội DNNVV, các tổ chức tín dụng và cộng đồng DNNVV trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Lê Minh - Thời Báo Ngân hàng

Hiện nay, DNNVV hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp của cả nước, đóng góp khoảng 50% GDP, 30% thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Đây được xem là lực lượng nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân và là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu dự hội nghị tại Hà Tĩnh - điểm cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8.

Thời gian qua, bám sát các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Trong đó, NHNN đã rất nỗ lực thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, tạo điều kiện cho TCTD tăng trưởng tín dụng hiệu quả, hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

NHNN cũng chỉ đạo TCTD thực hiện các giải pháp tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực kinh tế; xây dựng và triển khai nhiều chương trình, chính sách tín dụng, trong đó có các chương trình dành cho DNNVV, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, qua đó tạo thêm kênh tiếp cận vốn với lãi suất ưu đãi.

Cùng với đó là triển khai giải pháp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác và kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ và AI có trách nhiệm để giảm chi phí, nâng cao chất lượng thẩm định, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu khách hàng. Tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, chương trình đối thoại, kết nối tín dụng để trực tiếp nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Đại diện Hiệp hội DNNVV, các tổ chức tín dụng và cộng đồng DNNVV trên địa bàn Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Tính đến ngày 31/8/2026, doanh số giải ngân lũy kế từ đầu năm đối với khu vực DNNVV đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Trong cơ cấu tín dụng, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương 70,48% tổng dư nợ DNNVV; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 27,87%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 65,8 nghìn tỷ đồng.

Tại NHNN Chi nhánh Khu vực 8, hoạt động tín dụng đối với DNNVV tiếp tục được các tổ chức tín dụng quan tâm đẩy mạnh. Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ cho vay đối với khu vực DNNVV tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị đạt hơn 93.000 tỷ đồng với 9.272 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng, tăng 4,5% so với đầu năm. Nguồn vốn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu, thương mại - dịch vụ và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Riêng tại Hà Tĩnh, nguồn vốn tín dụng đang tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics. Tính đến hết tháng 8/2026, dư nợ cho vay đối với khu vực DNNVV đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn của DNNVV như: phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu tài sản bảo đảm, thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch; nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi hoặc gặp khó khăn về dòng tiền, đầu ra sản phẩm và khả năng trả nợ. Ngoài ra, những vướng mắc pháp lý liên quan đến tài sản thế chấp, mức độ liên kết còn hạn chế trong chuỗi cung ứng cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp trong việc khơi thông dòng vốn cho khu vực DNNVV.

Kết luận hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định, thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trở thành cầu nối quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn tín dụng cho DNNVV.

Phân tích những khó khăn, vướng mắc về khả năng hấp thụ vốn của DNNVV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu: Thời gian tới, các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ; chủ động xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, tiết giảm chi phí hoạt động để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đổi mới phương thức thẩm định theo hướng tăng cường cho vay dựa trên dòng tiền, chuỗi giá trị và hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng cần chuyển mạnh tư duy cấp tín dụng sang cung ứng dịch vụ tài chính, chủ động đồng hành, hỗ trợ DNNVV phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Hiệp hội DNNVV Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành ngân hàng và các bộ, ngành trong việc nắm bắt, tổng hợp và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng để các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, qua đó tăng khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

NHNN sẽ tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp; phân loại theo từng nhóm vấn đề để phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn khẳng định, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.