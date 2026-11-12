Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Vốn còn dư, DN vẫn khó vay

Vốn tín dụng là nguồn lực quan trọng giúp DN duy trì sản xuất, mở rộng kinh doanh và nắm bắt cơ hội thị trường. Tuy nhiên, thực tế tại Cà Mau cho thấy, nhu cầu vay vốn chưa tăng như kỳ vọng, dù các ngân hàng vẫn còn nguồn vốn khả dụng dồi dào.

Ông Lê Hồ Anh Long, Trưởng phòng Tổng hợp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 15, cho biết, đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng trên địa bàn Cà Mau tăng 1,05%, khá thấp so với mục tiêu tăng trưởng từ 12-15% đề ra cho cả năm.

Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng 1,05%, khá thấp so với mục tiêu tăng trưởng đề ra cả năm.

Xét theo lĩnh vực, dư nợ cho vay nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 29.642 tỷ đồng, tăng 8,39% so với đầu năm. Khu vực thương mại, dịch vụ đạt 73.560 tỷ đồng, chiếm 58,7% tổng dư nợ toàn tỉnh. Trong đó, cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 10.364 tỷ đồng, tăng gần 31%, chủ yếu phục vụ các DN thu mua, chế biến thuỷ sản xuất khẩu.

Theo ông Lê Hồ Anh Long, tổng hạn mức tín dụng tăng thêm được cấp cho Cà Mau đến cuối năm 2026 là 9.919 tỷ đồng, nhưng đến hết quý III, phần giải ngân tăng thêm mới đạt 2.724 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hạn mức được cấp và số vốn đã giải ngân cho thấy khả năng cho vay còn khá lớn, trong khi nhu cầu vay, đặc biệt là năng lực đáp ứng các điều kiện cho vay chưa tương xứng.

Một trong những nguyên nhân là DN còn thận trọng khi vay vốn. Dù lãi suất có xu hướng giảm, nhưng nhiều DN nhỏ và vừa vẫn phải tính toán kỹ chi phí tài chính. Vay thêm vốn đồng nghĩa với tăng chi phí, trong khi đầu ra chưa ổn định, sức mua chậm.

Bên cạnh đó, phần lớn DN trên địa bàn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, tài sản cố định, bất động sản có giá trị không lớn nên khó đáp ứng yêu cầu thế chấp. Một số DN chưa xây dựng được báo cáo tài chính minh bạch, phương án sản xuất, kinh doanh thiếu tính khả thi hoặc chưa có đủ chứng từ chứng minh dòng tiền và khả năng trả nợ. Đây là những trở ngại khiến ngân hàng chưa thể giải ngân, dù DN có nhu cầu.

Cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 10.364 tỷ đồng, tăng gần 31%, chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp thu mua, chế biến thuỷ sản xuất khẩu.

Tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn

Trước thực tế này, ngành ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN, từ giảm lãi suất, điều chỉnh phương thức cho vay đến tăng cường đối thoại để tìm hướng giải quyết.

Theo ông Lê Hồ Anh Long, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục rà soát, giảm lãi suất cho vay. Tháng 10/2026, Agribank Cà Mau triển khai giảm từ 0,5-1%/năm đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu, giúp giảm chi phí tài chính cho DN, người dân sản xuất, kinh doanh.

Cùng với giảm lãi suất, NHNN chi nhánh Khu vực 15 chỉ đạo các tổ chức tín dụng linh hoạt hơn trong tiếp cận khách hàng. Với những DN có hợp đồng kinh tế, hợp đồng xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm rõ ràng, nguồn thu minh bạch và khả năng trả nợ được chứng minh, ngân hàng có thể xem xét cho vay dựa trên dòng tiền, quản lý nguồn thu qua tài khoản, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp.

Ngành ngân hàng còn phối hợp với Hiệp hội DN tỉnh tổ chức đối thoại, nắm bắt khó khăn của từng DN. Những trường hợp chưa được vay sẽ được xem xét cụ thể về nguyên nhân, vướng mắc ở khâu nào để có hướng hướng dẫn bổ sung hồ sơ, hoàn thiện phương án kinh doanh, thay vì chỉ ghi nhận kiến nghị chung.

Ở góc độ ngân hàng thương mại, ông Chử Văn Nam, Giám đốc Vietcombank - Chi nhánh Cà Mau, cho biết: Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng tại Vietcombank Cà Mau tăng hơn 1.160 tỷ đồng, tương đương 14,6% so với đầu năm. Nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: xuất khẩu thuỷ sản, chế biến tôm, thương mại và dịch vụ liên quan. Các ngân hàng nói chung, Vietcombank nói riêng, luôn chủ động tìm kiếm khách hàng, giới thiệu các gói vay ưu đãi và hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, để được vay vốn, nhất là vay tín chấp, DN cần đáp ứng những yêu cầu nhất định.

Nhân viên Vietcombank Cà Mau tư vấn các chương trình vay vốn cho khách hàng.

Theo ông Chử Văn Nam, DN cần chú trọng xây dựng uy tín trong hoạt động, minh bạch báo cáo tài chính và sử dụng vốn đúng mục đích. Bên cạnh đó, việc duy trì quan hệ giao dịch ổn định với ngân hàng cũng rất cần thiết. Qua quá trình giao dịch, ngân hàng có điều kiện nắm rõ tình hình kinh doanh, đối tác, thị trường và dòng tiền của DN, từ đó đánh giá khả năng trả nợ để xem xét cấp tín dụng.

Thực tế, không ít DN có đơn hàng, có nhu cầu mở rộng sản xuất nhưng sổ sách kế toán chưa rõ ràng, dòng tiền chưa được kiểm soát tốt nên khó chứng minh năng lực tài chính. Vì vậy, việc chuẩn hoá báo cáo tài chính, thực hiện đầy đủ chứng từ và xây dựng phương án kinh doanh sát với khả năng thực tế là những việc DN cần quan tâm nếu muốn tiếp cận vốn thuận lợi hơn.