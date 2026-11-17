Toàn tỉnh có 114 đơn vị đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, gồm 92 trạm y tế xã, phường và 22 bệnh viện. Đây là cơ sở quan trọng để đưa hoạt động chuyên môn đến gần hơn với địa bàn dân cư, giảm bớt những trở ngại về khoảng cách địa lý cho người có nhu cầu.

Mạng lưới các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy không chỉ mở rộng địa điểm thực hiện mà còn tạo điều kiện để người sử dụng ma túy được tiếp cận hoạt động đánh giá, tư vấn và hỗ trợ ngay tại địa phương. Điều này có ý nghĩa thiết thực, bởi việc phát hiện, xác định tình trạng nghiện kịp thời là một trong những bước đầu tiên để người bệnh được hướng dẫn đến các hình thức điều trị phù hợp.

Trong tháng 10-2026, toàn tỉnh ghi nhận 110 lượt người được xác định tình trạng nghiện ma túy, trong đó 46 lượt xác định nghiện và 64 lượt xác định không nghiện. Kết quả này cho thấy hoạt động xác định tình trạng nghiện không chỉ nhằm nhận diện người mắc nghiện mà còn giúp đánh giá đúng tình trạng của từng trường hợp, tránh việc đánh đồng người sử dụng ma túy với người nghiện ma túy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cán bộ y tế cần được trang bị kiến thức chuyên môn, nắm vững tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình thực hiện. Việc xác định tình trạng nghiện không đơn thuần căn cứ vào tiền sử sử dụng ma túy, mà cần thông qua thăm khám lâm sàng, đánh giá các biểu hiện và tiêu chí chuyên môn theo quy định.

Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Nguyên tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về xác định tình trạng nghiện ma túy.

Nhằm củng cố năng lực cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ, trong tháng 10/2026, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Nguyên đã tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về xác định tình trạng nghiện ma túy, với hơn 400 học viên đến từ các bệnh viện và trạm y tế xã, phường.

Nội dung tập huấn tập trung vào kiến thức nhận diện, đánh giá tình trạng nghiện, các phương pháp điều trị và hỗ trợ người bệnh. Qua đó góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và thống nhất cách tiếp cận giữa các cơ sở y tế.

Cùng với hoạt động xác định tình trạng nghiện, công tác điều trị cũng được duy trì. Theo số liệu tổng hợp tháng 10/2026, toàn tỉnh có 16 cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và 13 cơ sở cấp phát thuốc. Số người đang điều trị tại cuối kỳ báo cáo trước là 2.685 người; trong tháng có 24 người mới vào điều trị.

Những con số này cho thấy nhu cầu chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nghiện cần được triển khai thường xuyên, liên tục, với sự phối hợp của nhiều cấp, ngành và cộng đồng.

Đưa hoạt động xác định tình trạng nghiện ma túy đến gần cơ sở vì thế không chỉ là mở rộng địa điểm thực hiện, mà còn là tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng đánh giá và kết nối người bệnh với các hình thức điều trị phù hợp.

Khi mạng lưới cơ sở đủ điều kiện được củng cố cùng đội ngũ nhân lực được trang bị kiến thức chuyên môn, công tác phòng, chống ma túy sẽ có thêm nền tảng để triển khai đồng bộ, hiệu quả và nhân văn hơn.