Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm tăng cường tính chống chịu khí hậu của hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư nông thôn tại TP Cần Thơ. Dự án dự kiến thực hiện tại các xã, phường ở TP Cần Thơ gồm: Mỹ Quới, Ngã Năm, Tân Long, Long Hưng, Mỹ Tú, Thuận Hòa, An Ninh, Hồ Đắc Kiện, An Thạnh, Cù Lao Dung, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông…

Dự án MERIT-WB11-CT được sự tài trợ và hỗ trợ vốn từ WB, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.998,69 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay ODA 1.895,6 tỉ đồng, vốn đối ứng 902,09 tỉ đồng, vốn ODA không hoàn lại là 201 tỉ đồng. Thời gian chuẩn bị đầu tư dự kiến 2 năm (2026-2027) và thời gian thực hiện dự án dự kiến 4 năm.

Đại diện WB trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh Tô Thắm

Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, đến nay thành phố đã có văn bản trình Bộ Tài chính thẩm định đề xuất khoản vay và khoản viện trợ không hoàn lại để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Các cơ quan liên quan đang phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết; đồng thời phối hợp với WB chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật và nội dung phát triển sinh kế.

Thành viên trong Đoàn công tác WB mong muốn lãnh đạo TP Cần Thơ phối hợp với lãnh đạo các tỉnh liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), để Dự án sớm triển khai. Những ý kiến của lãnh đạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP Cần Thơ về tạo việc làm, sinh kế cho người dân trong vùng Dự án sẽ được Ngân hàng Thế giới quan tâm, thực hiện thông qua các giải pháp kỹ thuật của Dự án.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Tô Thắm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Hùng cho biết, thời gian tới, Cần Thơ rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của WB trong triển khai dự án. Ngoài ra, với kinh nghiệm sâu rộng của WB trên nhiều lĩnh vực, Cần Thơ cũng mong WB tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và xây dựng sinh kế bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành hữu quan thành phố và các bên có liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục. Xác định rõ các đầu việc và tiến độ chuẩn bị, kịp thời báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.