Hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật giải pháp thích ứng, giảm phát thải và tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Phiên thảo luận tổng quan và định hướng TP. Hồ Chí Minh ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố xác định ứng phó với biến đổi khí hậu phải được triển khai đồng bộ trên hai trụ cột là thích ứng, nâng cao khả năng chống chịu của đô thị và giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, phát thải thấp.

Thành phố đang đối mặt với nhiều rủi ro khí hậu đan xen như triều cường, ngập lụt, nắng nóng cực đoan, xâm nhập mặn, gây áp lực lên hệ thống hạ tầng, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa cũng đặt ra yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính.

Triển khai Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành phố đã cụ thể hóa các định hướng, nhiệm vụ thành 18 chỉ tiêu và 76 nhiệm vụ, đồng bộ với Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đặt mục tiêu giảm 9% lượng khí mê-tan vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường, hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu quốc gia.

Theo ông Nguyễn Hồng Nguyên, quá trình chuyển đổi xanh cũng mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, huy động nguồn lực tài chính khí hậu, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các nguồn lực tài chính khí hậu; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân và các cơ quan nghiên cứu trong thực hiện mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Duy Bình, Phó Trưởng phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, trình bày hiện trạng và định hướng ứng phó biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố ghi nhận 27 đợt triều cường vượt báo động III; ngày 6/11/2025, mực nước tại Phú An đạt 1,78 m, cao nhất lịch sử quan trắc. Số trận mưa lớn được ghi nhận là 28 trận trong năm 2024 và 37 trận năm 2025; mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường.

Nắng nóng cũng có xu hướng gia tăng, nhiệt độ năm 2023 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,9 - 1,3 độ C; năm 2024 cao hơn khoảng 1,1 - 1,6 độ C. Xâm nhập mặn diễn biến đáng chú ý, với độ mặn cực đại tại Mũi Nhà Bè đạt 13,30‰ trong năm 2024.

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy thích ứng khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2045. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trước những diễn biến này, Thành phố đang triển khai các giải pháp mở rộng phạm vi thoát nước mưa, vận hành công trình kiểm soát triều, chủ động phòng chống hạn và xâm nhập mặn; tăng cường xử lý chất thải, nước thải, phát triển giao thông xanh, sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ diện tích rừng.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu được thiết kế nhằm kiểm soát ngập trên diện tích 570 km², phục vụ khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Thành phố. Các định hướng đến năm 2030 còn tập trung nâng cao năng lực quản trị môi trường, kiểm soát nguồn thải, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các-bon thấp, tăng sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển công trình xanh.

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo, ông Kawabe Shunsuke, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Ban Chính sách Môi trường, Cục Môi trường Thành phố Osaka (Nhật Bản), giới thiệu các sáng kiến giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển đô thị bền vững. Osaka đặt mục tiêu giảm 50% phát thải khí nhà kính vào năm tài khóa 2030 so với năm tài khóa 2013, hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Thành phố thúc đẩy các khu vực tiên phong khử carbon, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng tại các tòa nhà và mở rộng nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Song Minho, Trưởng Văn phòng Đại diện tại Việt Nam, Ban Hợp tác Toàn cầu, Tổng công ty Môi trường Hàn Quốc, chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính sách khí hậu tại địa phương, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp đặc điểm phát thải và rủi ro từng địa phương, xác định nhiệm vụ, ngân sách, tiến độ và chỉ số kết quả, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ. Kinh nghiệm từ Seoul và Busan cho thấy cần xác định ưu tiên dựa trên cơ cấu phát thải, đặc điểm đô thị và mức độ dễ bị tổn thương.

Hội thảo còn có nội dung trao đổi về hệ thống mua bán phát thải (ETS), kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam do bà Mai Dương, Cố vấn Chính sách, Luật và Chính sách Kinh tế, Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (IISD Canada) trình bày; các cơ chế hỗ trợ thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu do bà Huey Yee Yoong, Trưởng ban Triển khai khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương của C40 Cities chia sẻ.

Các nội dung thảo luận tập trung vào quy hoạch, phát triển đô thị, chuyển đổi xanh, quản lý rủi ro khí hậu, giảm phát thải, tín chỉ carbon, tài chính khí hậu, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, qua đó tìm kiếm những mô hình hợp tác quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh.