Tăng kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore, thúc đẩy phát triển sản phẩm DR

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký - Ảnh: chinhphu.vn

Tại cuộc làm việc với Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) chiều 30/9, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đề nghị MAS tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa thị trường vốn hai nước. Trong đó, UBCKNN đề nghị hỗ trợ chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Singapore.

Trên cơ sở đó, các sở giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian của hai nước có thể tăng cường kết nối, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ việc phát hành và niêm yết DR (chứng chỉ lưu ký).

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh việc phát triển các kênh kết nối thị trường như DR không chỉ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều giữa Việt Nam và Singapore.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBCKNN cho biết: FTSE Russell hiện phối hợp với MAS trong phát triển các sản phẩm chỉ số trên thị trường Singapore. Bà bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước.

Đại diện đối tác, ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đánh giá cao sự hợp tác giữa SGX và VNX, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm DR.

Theo ông Lim Tuang Lee, để sản phẩm này vận hành hiệu quả cần có sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, trong đó có ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ.

Đồng thời, thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng DR cần được cung cấp đầy đủ, minh bạch tới các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý thị trường tài sản mã hóa

Đối với thị trường tài sản mã hóa, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đề nghị MAS tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường. Đặc biệt, UBCKNN quan tâm đến các giải pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ông Lim Tuang Lee khẳng định MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa, đồng thời duy trì trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ngay sau cuộc họp song phương, tại trụ sở VNX diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký. Việc ký kết tạo khuôn khổ để hai sở giao dịch tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.

Cổ phiếu HNX sẽ chuyển sang HOSE từ cuối năm 2026

Cùng trong chiều 30/9, liên quan đến việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Việc này được triển khai theo Phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo thông báo, ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX là ngày 23/12/2026.

Tiếp đó, cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong 2 ngày 24 và 25/12/2026. Trong thời gian này, giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thông báo các mốc thời gian trên để các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư nắm thông tin, chủ động chuẩn bị và phối hợp triển khai với các Sở Giao dịch Chứng khoán.