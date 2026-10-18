Tăng kết nối thị trường sản phẩm OCOP, giữ nhịp đơn hàng

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã trao đổi với phóng viên Báo Công Thương xung quanh vấn đề này.

Kết nối cung cầu mở rộng thị trường

- Thưa ông, các hoạt động hội chợ, triển lãm, tuần hàng và kết nối cung cầu đã góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP như thế nào?

Ông Hoàng Văn Dự: Các hoạt động hội chợ, triển lãm, tuần hàng và kết nối cung cầu tạo cầu nối trực tiếp giữa các chủ thể OCOP, doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Qua đó, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương có cơ hội tiếp cận thị trường mới, mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai cùng các đại biểu tham quan Khu Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại Hội chợ du lịch Tây Bắc Lào Cai năm 2026.

Trong đó, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại Lào Cai, diễn ra từ ngày 16 đến 21/10/2026 là một trong những hoạt động nhằm tăng cường quảng bá, kết nối thị trường cho sản phẩm OCOP. Với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ nhiều tỉnh, thành phố, chương trình tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, tiếp cận người tiêu dùng và kết nối với các đối tác thương mại. Việc gắn quảng bá sản phẩm với hoạt động du lịch cũng mở ra cơ hội đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách.

Đặc biệt, các sự kiện quy mô vùng và quốc gia giúp sản phẩm OCOP vượt ra khỏi phạm vi thị trường truyền thống, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa. Chúng tôi xác định xúc tiến thương mại không chỉ dừng ở trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà phải hướng tới kết nối giao thương, ký kết hợp tác, phát triển đơn hàng và duy trì quan hệ thương mại lâu dài. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông thôn, tạo sinh kế và cải thiện thu nhập cho người dân.

- Trung tâm có định hướng gì để đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản, điểm du lịch và các kênh phân phối hiện đại, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Dự: Định hướng của Trung tâm là hỗ trợ sản phẩm OCOP chuyển từ tiêu thụ theo thời vụ, sự kiện sang tham gia ổn định vào các hệ thống phân phối và chuỗi giá trị. Chúng tôi chú trọng kết nối các chủ thể OCOP với siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, cửa hàng đặc sản vùng miền, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm du lịch.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.

Bên cạnh kết nối thị trường, cần hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ pháp lý, năng lực cung ứng và phương thức giao hàng phù hợp với yêu cầu của từng kênh phân phối. Đồng thời, phát triển các không gian giới thiệu sản phẩm OCOP tại những địa điểm có lượng khách du lịch và sức mua tốt. Mục tiêu là đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn góp phần quảng bá văn hóa, con người và tiềm năng của địa phương.

- Việc ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc được triển khai như thế nào để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Dự: Chuyển đổi số là hướng đi quan trọng để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm OCOP. Trong hoạt động xúc tiến thương mại, Trung tâm tăng cường quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số; hỗ trợ chủ thể tiếp cận thương mại điện tử, livestream bán hàng, truyền thông trực tuyến và kết nối giao dịch với doanh nghiệp, đối tác.

Việc ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc và số hóa thông tin sản phẩm cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là đưa sản phẩm lên mạng mà còn phải gắn với quản trị đơn hàng, kiểm soát chất lượng, logistics và dịch vụ sau bán hàng.

Trung tâm tiếp tục hỗ trợ các chủ thể, nhất là hợp tác xã và cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, từng bước làm chủ công cụ số, hình thành phương thức kinh doanh hiện đại, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và duy trì đầu ra bền vững.

Chuyển từ giới thiệu sản phẩm sang phát triển thị trường bền vững

Theo ông, đâu là những khó khăn, hạn chế trong công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP hiện nay, đặc biệt đối với các chủ thể ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Ông Hoàng Văn Dự: Khó khăn lớn hiện nay là quy mô sản xuất của nhiều chủ thể OCOP còn nhỏ, nguồn cung chưa ổn định, trong khi năng lực quản trị, tiếp thị và phát triển thương hiệu còn hạn chế. Một số sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn mác, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ cần thiết để tham gia các hệ thống phân phối hiện đại.

Không gian quảng bá sản phẩm OCOP tại Lào Cai mở cơ hội kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương với thị trường du lịch.

Đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình cách trở, chi phí logistics cao, hạ tầng số còn hạn chế và khả năng tiếp cận thông tin thị trường chưa đồng đều cũng là những rào cản đáng kể.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến ở một số nơi vẫn thiên về giới thiệu sản phẩm tại sự kiện, chưa hình thành được mạng lưới tiêu thụ thường xuyên sau hội chợ. Vì vậy, cần chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi, kết hợp nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện sản phẩm, phát triển thị trường và tăng cường liên kết giữa các chủ thể.

- Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung vào những hoạt động trọng tâm nào để nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP?

Ông Hoàng Văn Dự: Trung tâm tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển của ngành. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hội chợ, triển lãm, tuần hàng; tăng cường kết nối cung cầu, giao thương trực tiếp và trực tuyến; hỗ trợ sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối, thương mại điện tử và thị trường du lịch.

Cùng với đó, Trung tâm chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển bao bì, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường cho các chủ thể. Việc phối hợp với địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và đơn vị phân phối cũng sẽ được tăng cường nhằm hình thành các chương trình xúc tiến có tính liên kết, liên tục.

Chúng tôi hướng các hoạt động xúc tiến vào kết quả thực chất, lấy khả năng mở rộng thị trường, duy trì đơn hàng và nâng cao giá trị sản phẩm làm thước đo hiệu quả. Qua đó, từng bước giúp các chủ thể OCOPnâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tiếp cận thị trường và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định hơn.

Xin cảm ơn ông!

Việc kết nối sản phẩm OCOP với các hoạt động du lịch nông thôn được kỳ vọng giúp các chủ thể sản xuất mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và phát triển kênh tiêu thụ. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả sau sự kiện, các đơn vị cần chú trọng chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng và khả năng kết nối với hệ thống phân phối lâu dài.