Mở rộng dư địa huy động vốn

Phát triển đồng bộ ngân hàng và thị trường vốn góp phần huy động nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế. Theo ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng giám đốc FiinGroup, ngoài cấp tín dụng, ngân hàng có thể thu xếp vốn, kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư trong và ngoài nước, phát triển sản phẩm và hạ tầng thị trường vốn.

Sự kết nối này càng cần thiết khi nhu cầu đầu tư gia tăng. Dữ liệu FiinGroup và FiinRatings cho thấy giai đoạn 2026 - 2030 cần khoảng 1.480 tỷ USD vốn đầu tư; ngân sách dự kiến đáp ứng 312 tỷ USD (21,1%), còn 1.168 tỷ USD huy động ngoài ngân sách. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn đầu tư khoảng 710 tỷ USD, gồm 125 tỷ USD vốn ngân sách và 162 tỷ USD tín dụng ngân hàng.

Bài toán vốn dài hạn càng đáng chú ý khi thị trường tài chính vẫn nghiêng về tín dụng ngân hàng. Ảnh: Đức Thanh

Bài toán vốn dài hạn càng đáng chú ý khi thị trường tài chính vẫn nghiêng về tín dụng ngân hàng. Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng Việt Nam tương đương 148% GDP, trong khi trái phiếu doanh nghiệp đạt 10% GDP, trái phiếu Chính phủ 19% và vốn hóa cổ phiếu 81%. Tại Hàn Quốc, ba tỷ lệ thị trường vốn tương ứng là 69%, 49% và 201%; tại Malaysia là 55%, 76% và 89%. Chênh lệch cho thấy dư địa phát triển thị trường cổ phiếu và trái phiếu bên cạnh kênh tín dụng ngân hàng.

Trong khi đó, khả năng mở rộng tín dụng vẫn gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn vốn. Năm 2025, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trung vị ngành đạt 12,4%. Tỷ lệ trung vị của bốn ngân hàng có vốn nhà nước ở mức 9,9%, thấp hơn bốn ngân hàng tư nhân lớn nhất (13,4%) và nhóm còn lại (12,5%). Thông tư 14/2025/TT-NHNN duy trì CAR tối thiểu 8%, bổ sung bộ đệm bảo toàn vốn theo lộ trình bốn năm, đưa yêu cầu lên 10,5%.

Hoàn thiện cơ chế định giá trái phiếu Ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng giám đốc FiinGroup cho rằng, giá tham chiếu đáng tin cậy giúp quỹ đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm xác định giá trị tài sản ṛng (NAV), nhất là với trái phiếu thanh khoản thấp. Đồng thời, cần tăng cường minh bạch thông tin, giám sát cam kết sau phát hành, tài sản bảo đảm và ḍng tiền trả nợ. Ngân hàng cần thúc đẩy xếp hạng tín nhiệm độc lập, chú trọng đánh giá ḍng tiền và rủi ro tín dụng.

Bên cạnh năng lực vốn, diễn biến thanh khoản cũng ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu của ngân hàng. Báo cáo ngành ngân hàng quý III/2026 của Chứng khoán SSI ghi nhận lãi suất liên ngân hàng qua đêm bình quân giảm từ 4,2% tháng 8 xuống 3,4% tháng 9. Ngân hàng Nhà nước hút ròng 95 nghìn tỷ đồng qua thị trường mở (OMO), đưa dư nợ từ 245 nghìn tỷ đồng cuối quý II xuống 150 nghìn tỷ đồng cuối quý III. Tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt 521 nghìn tỷ đồng, góp phần hỗ trợ thanh khoản.

Áp lực này còn giảm khi tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước tính vào tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) tăng từ 20% lên 50% từ tháng 8/2026. Chi phí vốn ngắn hạn hạ nhiệt cũng thuận lợi cho đầu tư trái phiếu chính phủ. Trong tháng 9, Kho bạc Nhà nước huy động 70,1 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu sơ cấp, tăng 152% so với tháng trước; kỳ hạn 10 năm chiếm 63,3% tổng khối lượng trúng thầu.

Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tăng từ 4% cuối năm 2025 lên 4,43% cuối tháng 9/2026. SSI đánh giá lợi suất cao cùng lãi suất liên ngân hàng giảm giúp cải thiện chênh lệch giữa lợi suất đầu tư và chi phí vốn. Theo Thông tư 50/2026/TT-NHNN, trái phiếu chính phủ là tài sản thanh khoản chất lượng cao khi tính LCR và có yêu cầu vốn ổn định thấp hơn khoản cho vay khi tính NSFR. Cơ chế nâng trần LDR hoặc miễn tuân thủ khi đạt điều kiện áp dụng sớm và LCR, NSFR từ 100% cũng khuyến khích nắm giữ trái phiếu.

Nâng chất lượng thị trường trái phiếu

Bên cạnh tác động của lãi suất, vai trò ngân hàng trên thị trường trái phiếu còn thể hiện qua cơ cấu nhà đầu tư. Cuối tháng 9/2026, ngân hàng nắm giữ 38,4% tổng giá trị trái phiếu chính phủ; 61,6% thuộc các nhà đầu tư phi ngân hàng, gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm và quỹ đầu tư.

Sự hiện diện của ngân hàng còn rõ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cả ở sơ cấp lẫn thứ cấp. Năm 2025, ngân hàng chiếm 57,6% giá trị mua trái phiếu sơ cấp; nhóm chứng khoán, bảo hiểm và quỹ đầu tư chiếm 22,8%, các tổ chức khác 15,6%, cá nhân 4%. Trên thị trường thứ cấp cuối năm, ngân hàng nắm giữ 29,9%; các tổ chức khác 42,3%, nhóm chứng khoán, bảo hiểm và quỹ đầu tư 14,6%, cá nhân 13,2%.

Không chỉ đầu tư, ngân hàng còn là nhóm phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất.

Năm 2025, khối này huy động 19,2 tỷ USD, gồm 15,8 tỷ USD trái phiếu trong nước, 550 triệu USD trái phiếu ngoại tệ quốc tế và 2,8 tỷ USD vay ngoại tệ nước ngoài. 9 tháng năm 2026, tổng huy động đạt 12,8 tỷ USD, gồm 9,2 tỷ USD trái phiếu trong nước và 3,6 tỷ USD vay ngoại tệ quốc tế; ngân hàng chiếm 53% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp, so với 65,4% năm 2025. Từ đầu năm 2025 đến hết tháng 9/2026, ngân hàng thực hiện 12/24 khoản vay ngoại tệ nước ngoài, trị giá 6,3 tỷ USD, chiếm 68% tổng giá trị 9,2 tỷ USD.

Việc mở rộng huy động vốn cũng đòi hỏi nâng chất lượng định giá rủi ro. Cuối năm 2024, trái phiếu lãi suất thả nổi chiếm 57,6% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, cao hơn Malaysia (7,6%), Hàn Quốc (3,9%), Singapore (0,6%) và Nhật Bản (0,5%). Cơ cấu này phản ánh sự gắn kết với lãi suất ngân hàng, trong khi thị trường thiếu đường cong lợi suất theo rủi ro tín dụng và tổ chức định giá độc lập.

Tại Hàn Quốc và Malaysia, KOFIA và BPAM cung cấp dữ liệu định giá trái phiếu, làm cơ sở xác định chênh lệch lợi suất so với trái phiếu Chính phủ theo kỳ hạn và hạng tín nhiệm. Ở Việt Nam, việc so sánh chủ yếu dựa vào lãi suất phát hành giữa các nhóm doanh nghiệp, như chênh lệch coupon bình quân năm 2025 giữa trái phiếu ngân hàng và bất động sản. Phát triển đường cong lợi suất theo ngành, hạng tín nhiệm, dữ liệu giao dịch và định giá độc lập vì vậy trở nên cần thiết.

Khi hạ tầng định giá và thông tin cải thiện, ngân hàng có thể mở rộng thu xếp, phân phối vốn và tạo lập thị trường thứ cấp trong hạn mức rủi ro an toàn. Ông Hiệu cho rằng, lợi thế về quan hệ khách hàng và thẩm định giúp ngân hàng kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư, hợp tác với các định chế và khai thác cơ hội từ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Đây cũng là hướng phát triển thu nhập dịch vụ bên cạnh tín dụng.

Chứng khoán hóa danh mục khoản vay là một hướng phát triển sản phẩm, kết nối dòng tiền từ dự án hạ tầng, giao thông đã vận hành với vốn của quỹ đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, lợi ích về vốn phụ thuộc mức độ chuyển giao rủi ro thực chất và khuôn khổ pháp lý.

Về dài hạn, việc củng cố năng lực ngân hàng, hoàn thiện định giá, quản trị rủi ro và mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức sẽ giúp hai kênh dẫn vốn bổ trợ nhau, đáp ứng nhu cầu đầu tư của nền kinh tế.