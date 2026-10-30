Tăng kết nối hải quan, giữ thông suốt dòng chảy thương mại Việt Nam - Campuchia

Đây là sự kiện cấp cao được Hải quan hai nước tổ chức luân phiên, định kỳ hai năm một lần, nhằm củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thuận lợi và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng cho thương mại song phương. Tại Hội nghị, hai bên trao đổi về tình hình phát triển, đổi mới và các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bên trong thời gian tới; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027 - 2028.

Tạo thuận lợi thương mại song phương

Hai bên đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị Hải quan trong triển khai hỗ trợ hành chính, tạo thuận lợi thương mại qua biên giới, phối hợp chống buôn lậu và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hải quan quốc tế.

Hợp tác điều tra chống buôn lậu là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong quan hệ song phương. Hoạt động trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra được triển khai trong khuôn khổ Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Thông tin trao đổi phục vụ công tác điều tra, xác minh các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; phối hợp trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy, rửa tiền, khủng bố và buôn bán bất hợp pháp động, thực vật, sản phẩm từ các loài thuộc phụ lục Công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Một hoạt động đáng chú ý trong năm 2026 là Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7, diễn ra từ ngày 15 đến 17/9 tại tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia. Hội nghị tiếp nối cơ chế hợp tác được duy trì từ năm 2025, đồng thời tạo diễn đàn để hai bên rà soát kết quả phối hợp, trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật hải quan tại khu vực biên giới.

Tại Hội nghị, Hải quan hai nước đã trao đổi kết quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đánh giá việc chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát và thảo luận các vấn đề phát sinh tại các cặp cửa khẩu. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục lấy trao đổi thông tin làm nòng cốt, bảo đảm thông tin nghiệp vụ được cung cấp kịp thời, chính xác; tăng cường kiểm soát hàng hóa quá cảnh và phối hợp xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

Đáng chú ý, Hải quan Campuchia cam kết tích cực tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ Chiến dịch “Con rồng Mekong” nhằm đấu tranh chống buôn bán trái phép ma túy và động, thực vật hoang dã. Hai bên cũng thống nhất tổ chức Hội nghị Hải quan Biên giới lần thứ 8 tại Việt Nam vào năm 2027. Những nội dung này cho thấy hợp tác song phương không chỉ được duy trì ở cấp lãnh đạo mà còn hướng đến tăng cường phối hợp nghiệp vụ, trao đổi thông tin và kiểm soát rủi ro tại khu vực biên giới.

Phối hợp quản lý tại cửa khẩu biên giới

Tại các đơn vị Hải quan khu vực có chung đường biên giới, quan hệ hợp tác được duy trì, góp phần củng cố đoàn kết, hữu nghị, giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương và tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa. Hai bên chú trọng cung cấp thông tin về tình hình cửa khẩu, chính sách, thủ tục đối với hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh để phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Giờ làm việc tại cửa khẩu biên giới được hai bên thống nhất từ 6 giờ đến 18 giờ, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ, nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc, không để ách tắc, tồn đọng hàng hóa và phương tiện vận tải tại cửa khẩu.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tập trung vào các nội dung như tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; định kỳ hằng năm đầu mối liên lạc ở các cấp của mỗi bên để bảo đảm trao đổi thông tin thông suốt.

Đồng thời, tăng cường phối hợp quản lý, tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới và hàng quá cảnh; chú trọng trao đổi thông tin phục vụ đánh giá rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải quá cảnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán trái phép chất ma túy và các loại hàng hóa trái phép khác qua biên giới.

Trên cơ sở Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027 - 2028 đã được thống nhất, lãnh đạo Hải quan hai nước nhất trí giao các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả, hướng tới mục tiêu của các sáng kiến hợp tác khu vực có liên quan.