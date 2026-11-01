Tăng kết nối giao thông vùng cao Lào Cai

Tuyến đường nối phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai là một trong hai tuyến thuộc dự án, được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 6.000 tỷ đồng. Tuyến đường này dài khoảng 53km, điểm đầu tại nút giao IC14 trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, điểm cuối giao với Quốc lộ 32.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai (khu vực tỉnh Yên Bái trước đây), tuyến TL175 với 3 gói thầu xây lắp XL09, XL10 và XL11, thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tổng giá trị 3 gói thầu là 1.386,891 tỷ đồng.

Tuyến đường TL175 hoàn thiện sẽ góp phần kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương tại khu vực vùng cao tỉnh Lào Cai. Ảnh: HÀ THẮNG - ANH ĐỨC

Gói thầu XL09, đoạn Km0+000 - Km20+000 có giá trị hợp đồng hơn 319 tỷ đồng, do liên danh Công ty Hải Phong-Công ty Hoàng Kim thi công. Công trình đã hoàn thành và được bàn giao quản lý, khai thác từ tháng 7-2025. Cùng với đó, gói thầu XL10, đoạn Km20+000 - Km36+900 có giá trị hợp đồng hơn 455 tỷ đồng, do liên danh Công ty Thành Công-Công ty 471-Công ty Minh Dũng thực hiện. Gói thầu đã hoàn thành các hạng mục xây dựng chính nhưng vẫn phải tiếp tục sửa chữa, khắc phục những vị trí bị hư hỏng, sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão năm 2026.

Để triển khai 3 gói thầu XL09, XL10 và XL11, các đơn vị thi công đã huy động lực lượng nhân sự phục vụ thi công gồm: 49 cán bộ chỉ huy, kỹ thuật, 165 công nhân kỹ thuật, 900 lao động phổ thông. Hệ thống máy móc, thiết bị gồm: 70 máy xúc, 50 máy ủi, 150 xe ô tô vận chuyển, 35 lu rung, 48 lu bánh thép, 50 lu bánh lốp cùng các loại máy rải, máy san và thiết bị chuyên dụng khác.

Bên cạnh yêu cầu về nhân lực và thiết bị, công tác giải phóng mặt bằng cũng đặt ra khối lượng công việc lớn với 1.668 hộ dân bị ảnh hưởng và tổng diện tích cần giải phóng khoảng 152ha. Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Nằm trên tuyến đường TL175, trước đây, khi chưa đưa vào khai thác, người dân xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã gặp không ít khó khăn, giao thông bất tiện khiến việc đưa nông sản ra thị trường mất nhiều thời gian, làm tăng chi phí vận chuyển. Tuyến đường đưa vào sử dụng đã giúp người dân dễ dàng hơn trong việc kết nối với các địa phương lân cận, mở rộng giao thương, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập. Điều này được thể hiện rõ qua việc năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã Mỏ Vàng đạt khoảng 35 triệu đồng/năm thì đến năm 2026, con số này đã tăng lên 56 triệu đồng/năm.

Hiện các gói thầu đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang tập trung khắc phục những tồn tại, xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở, bảo đảm chất lượng, an toàn trước khi bàn giao và đưa vào khai thác. Dù phần lớn khối lượng thi công đã hoàn thành, việc rà soát, xử lý các điểm sạt lở và khắc phục những hạng mục còn tồn tại vẫn là yêu cầu cấp thiết đối với tuyến TL175. Đây là cơ sở để bảo đảm công trình đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong quá trình vận hành. Khi được bàn giao và đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và giúp người dân vùng cao Lào Cai tiếp cận thuận lợi hơn với các trung tâm kinh tế, góp phần khai thác tiềm năng phát triển của địa phương.