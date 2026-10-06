Tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính

Cán bộ của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận giải quyết hồ sơ, thủ tục cho các tổ chức và cá nhân. Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN.

Theo đó, Bộ Tài chính xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, với trọng tâm là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro; tăng cường kiểm soát việc thực thi dựa trên dữ liệu thời gian thực. Thời gian và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp được xác định là một trong những thước đo chất lượng cải cách.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. Khi các cơ sở dữ liệu được kết nối, đồng bộ, các thành phần hồ sơ tương ứng sẽ được cắt giảm hoặc thay thế bằng việc khai thác dữ liệu.

Việc xây dựng, ban hành thủ tục hành chính mới và quy định về điều kiện kinh doanh được yêu cầu chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và chi phí tuân thủ thấp hơn lợi ích quản lý mang lại. Kế hoạch đồng thời đặt yêu cầu kiểm soát để tránh tình trạng cắt giảm thành phần hồ sơ ở quy định này nhưng lại phát sinh yêu cầu tương tự ở quy định khác.

Theo kế hoạch nói trên, đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, có thể tái sử dụng. Người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Cũng trong năm 2027, 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước đủ điều kiện sẽ được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện điện tử. Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, hồ sơ, tài liệu và thông tin mà doanh nghiệp đã cung cấp sẽ được sử dụng lại, hạn chế yêu cầu cung cấp nhiều lần.

Đến năm 2030, Bộ Tài chính đặt mục tiêu 100% dịch vụ công thiết yếu thuộc phạm vi quản lý được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đủ điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) phấn đấu đạt tối thiểu 95%.