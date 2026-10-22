Tăng huyết áp phải kiêng thuốc cường dương?

Người bị tăng huyết áp không bắt buộc phải kiêng hoàn toàn thuốc cường dương, nhưng tuyệt đối không được tự ý sử dụng mà phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ. Ảnh minh họa: Internet

TS-BS. Bùi Thế Dũng (Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM): Người bệnh tăng huyết áp không nên tự ý sử dụng thuốc cường dương hoặc các sản phẩm hỗ trợ sinh lý. Một số thuốc điều trị rối loạn cương dương như sildenafil hay tadalafil chống chỉ định tuyệt đối khi dùng cùng thuốc nitrat điều trị đau thắt ngực vì có thể gây tụt huyết áp nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Bên cạnh đó, một số thuốc điều trị bệnh lý tuyến tiền liệt cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý hoặc tương tác với thuốc tim mạch. Vì vậy, người bệnh cần thông báo đầy đủ với bác sĩ về các thuốc và thực phẩm chức năng đang sử dụng để được tư vấn an toàn.