Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Thi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. (Ảnh: Minh Tuệ).

Thay đổi về tổng mức đầu tư dự án là một trong những nội dung đáng chú ý tại tờ trình lần này.

Theo đó, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đề xuất điều chỉnh từ gần 8.500 tỷ đồng lên hơn 10.842 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh, gồm: phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp tăng từ hơn 7.065 tỷ đồng lên hơn 9.352 tỷ đồng; Phần vốn Nhà nước tham gia dự án tăng từ 1.300 tỷ đồng lên hơn 1.490 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư dự án có sự thay đổi do dự án bổ sung đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh (bề rộng nền đường 24,75m); điều chỉnh quy mô đầu tư một số vị trí giao cắt và nút giao Tân Phú (Km 57+700) để đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế.

Thời gian thực hiện dự án đồng thời được đề xuất điều chỉnh cơ bản hoàn thành vào quý II/2028, đưa vào khai thác vận hành từ quý III/2028.

Cập nhật chiều dài tuyến theo báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt và các địa danh hành chính hiện hành, phạm vi đầu tư dự án cũng có sự thay đổi với tổng chiều dài hơn 60,2km.

Điểm đầu tại Km 0+00 giao với thuộc địa phận phường Dầu Giây, TP Đồng Nai. Điểm cuối tại Km 60+243,83 thuộc địa phận xã Phú Lâm, TP Đồng Nai.

Theo phương án được duyệt ban đầu, dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài 60,1km. Giai đoạn 1 đầu tư phân kỳ quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m.

Tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào sâu, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, điểm dừng xe khẩn cấp, công trình cầu trên chính tuyến thiết kế mặt cắt ngang quy mô giai đoạn hoàn chỉnh (nền đường rộng 24,75m). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025.