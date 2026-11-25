Sáng 25/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp. Ảnh Hồ Long.

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất tăng định mức đối với đại biểu HĐND cấp xã.

Cụ thể, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiều địa phương đề nghị nâng định mức các chế độ, chính sách, nhất là các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất giữ nguyên định mức hiện hành đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, gồm tiền công lao động thực tế bằng 0,14 mức lương cơ sở/ngày và hoạt động phí hằng tháng bằng 0,5 mức lương cơ sở.

Đối với 23/34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, sáp nhập, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (20%).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, dự thảo không đề xuất khoản chi ngoài nguồn lực hiện có. Kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của HĐND, không đề nghị bổ sung từ ngân sách Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh Hồ Long.

Trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trong Tờ trình.

Về chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất tăng tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cơ quan thẩm tra đề nghị áp dụng mức tăng thống nhất trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị rà soát kỹ các quy định về hiệu lực thi hành và chuyển tiếp, bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Cho ý kiến tại phiên họp, tán thành đề xuất nâng định mức các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, ngoài thẩm quyền, nhiệm vụ hiện hành, HĐND cấp xã còn đảm nhiệm các công việc của HĐND cấp huyện trước đây và một phần nhiệm vụ được chuyển giao từ HĐND cấp tỉnh.

Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của HĐND cấp xã ngày càng lớn. Nhiều vấn đề từ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đến đất đai, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND cấp xã đều phải được cơ quan này xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp. Ảnh Hồ Long.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị thống nhất nâng định mức đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh trên phạm vi cả nước, trong đó tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, UBTVQH thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời hoàn thiện chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã, UBTVQH thống nhất tăng tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, UBTVQH thống nhất áp dụng mức tăng chung trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp. Theo đó, tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (tăng khoảng 7,1%); hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (tăng 20%).

UBTVQH cũng thống nhất bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của đại biểu HĐND. Việc trang bị, quản lý và sử dụng thiết bị phải đúng tiêu chuẩn, định mức, thẩm quyền, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Với 100% Ủy viên UBTVQH tham dự biểu quyết tán thành, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, bảo đảm áp dụng thống nhất theo từng cấp trên phạm vi cả nước.