Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Hồ Long

Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 8, xem xét, thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.

Tăng chế độ, định mức phù hợp với khối lượng công việc

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất tăng định mức đối với đại biểu HĐND cấp xã.

Cụ thể, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh Hồ Long

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiều địa phương đề nghị nâng định mức các chế độ, chính sách, nhất là các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất giữ nguyên định mức hiện hành đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, gồm tiền công lao động thực tế bằng 0,14 mức lương cơ sở/ngày và hoạt động phí hằng tháng bằng 0,5 mức lương cơ sở.

Đối với 23/34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, sáp nhập, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (20%).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, dự thảo không đề xuất khoản chi ngoài nguồn lực hiện có. Kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của HĐND, không đề nghị bổ sung từ ngân sách Trung ương.

Về nguồn lực thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, dự thảo Nghị quyết không đề xuất các khoản chi vượt quá nguồn lực hiện có. Kinh phí tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của HĐND, không đề nghị bổ sung từ ngân sách trung ương.

Bên cạnh việc điều chỉnh các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND, dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của HĐND các cấp; đồng thời cập nhật căn cứ ban hành, các quy định dẫn chiếu và thuật ngữ, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trong Tờ trình của Ủy ban Công tác đại biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt. Ảnh Hồ Long

Về chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất tăng tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cơ quan thẩm tra đề nghị áp dụng mức tăng thống nhất trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị rà soát kỹ các quy định về hiệu lực thi hành và chuyển tiếp, bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Tăng chế độ, định mức gắn với bảo đảm điều kiện chuyển đổi số

Tán thành đề xuất nâng định mức các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, ngoài thẩm quyền, nhiệm vụ hiện hành, HĐND cấp xã còn đảm nhiệm các công việc của HĐND cấp huyện trước đây và một phần nhiệm vụ được chuyển giao từ HĐND cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp. Ảnh Hồ Long

Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của HĐND cấp xã ngày càng lớn. Nhiều vấn đề từ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đến đất đai, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND cấp xã đều phải được cơ quan này xem xét, quyết định.

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, việc nâng định mức các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã là hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp. Ảnh Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, đại biểu HĐND cấp xã hiện phải đảm nhiệm thêm nhiều công việc, nhất là giám sát, tiếp xúc cử tri, theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Do đó, cơ quan soạn thảo cần làm rõ căn cứ xác định mức điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với trách nhiệm, tính chất và khối lượng công việc thực tế, tạo động lực để đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với chế độ, chính sách của đại biểu HĐND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị áp dụng mức điều chỉnh thống nhất, không phân biệt địa phương có thực hiện sáp nhập hay không. Bởi việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi phạm vi, tính chất và khối lượng công việc của HĐND cấp tỉnh ở tất cả các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ngay cả những địa phương không thực hiện sắp xếp cũng phải tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện, thậm chí một số nhiệm vụ được chuyển giao từ Trung ương. Việc áp dụng hai mức chế độ, chính sách sẽ dẫn đến thiếu thống nhất trong chính sách đối với các đại biểu có cùng vị trí, trách nhiệm và nhiệm vụ.

Từ những phân tích trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị thống nhất nâng định mức đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh trên phạm vi cả nước, trong đó tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở.

Tán thành việc bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của HĐND, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của Thường trực HĐND trong tổ chức thực hiện.

Việc trang cấp thiết bị phải phù hợp với nhu cầu thực tế, tuân thủ tiêu chuẩn, định mức và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương; ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản hiện có và các nền tảng số, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận nội dung phiên họp. Ảnh Hồ Long

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời hoàn thiện chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tăng tiền công lao động thực tế từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%).

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất áp dụng mức tăng chung trên phạm vi cả nước, không phân biệt giữa các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp. Theo đó, tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (tăng khoảng 7,1%); hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (tăng 20%).

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động chuyển đổi số của đại biểu HĐND. Việc trang bị, quản lý và sử dụng thiết bị phải đúng tiêu chuẩn, định mức, thẩm quyền, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Với 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, bảo đảm áp dụng thống nhất theo từng cấp trên phạm vi cả nước.