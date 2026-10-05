Tăng hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 4/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2326/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng bán lẻ và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại.

Quyết định số 1922/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục VI Điều 1 về phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược.

Cụ thể, Quyết định số 1922/QĐ-TTg bổ sung nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản 2 Mục VI Điều 1 như sau:

"Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ, tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình bình ổn giá, kết nối cung cầu, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến lưu thông và phân phối sản phẩm ra thị trường, đảm bảo tuân thủ thống nhất theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước và Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017".

Đồng thời, Quyết định số 1922/QĐ-TTg sửa đổi nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại gạch đầu dòng thứ hai khoản 2 Mục VI Điều 1 như sau: "Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về cấp tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng".

Quyết định số 1922/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 4/10/2026.

Ngày 21/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2326/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược hướng tới phát triển thị trường bán lẻ văn minh, hiện đại, bền vững, gắn với thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế chia sẻ; tăng cường kết nối sản xuất với tiêu dùng, gia tăng sức mua trong nước và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.