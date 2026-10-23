Tăng hiệu quả xuất khẩu qua đổi mới xúc tiến thương mại

Thay vì đưa doanh nghiệp ra nước ngoài tìm kiếm khách hàng, TP. Hồ Chí Minh đang mời nhà mua hàng quốc tế đến thành phố để trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu sản phẩm và khảo sát vùng nguyên liệu. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí xúc tiến, cách làm này còn rút ngắn khoảng cách từ giới thiệu sản phẩm đến năng lực cung ứng, mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất khẩu.

* Rút ngắn hành trình tiếp cận khách hàng

Với nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tham gia hội chợ quốc tế để tìm kiếm đối tác đòi hỏi nguồn lực đáng kể cho đi lại, lưu trú, tổ chức gian hàng và nhân sự. Dù vậy, hiệu quả thu về vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kết nối, tìm kiếm đúng đối tác với nhu cầu phù hợp. Vì vậy, việc đưa nhà mua hàng quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh đang mở ra một cách tiếp cận khác, giúp các cuộc xúc tiến, giao thương của doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả.

Sản xuất đồ chơi trẻ em tại Công ty CP chế biến Gỗ Đức Thành, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo ông Phạm Thế Hoàng, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Xúc tiến thương mại Doanh nghiệp Việt, đơn vị có khoảng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển thương hiệu Việt, kết nối với khoảng 1.000 nhà sản xuất hàng tiêu dùng trên cả nước. Phát triển dòng sản phẩm trái cây sấy khô và sấy dẻo, đơn vị cho biết nhu cầu thị trường ngày càng tăng nhưng việc ký kết các đơn hàng lớn còn nhiều trở ngại, do không có điều kiện tham gia nhiều hội chợ quốc tế để tiếp cận nhà mua hàng toàn cầu.

Đến với Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026, đơn vị có dịp gặp gỡ với nhiều đoàn doanh nghiệp quốc tế, không chỉ trực tiếp giới thiệu sản phẩm, khả năng cung ứng, vùng nguyên liệu của mình, mà còn có thể tìm hiểu nhu cầu từng thị trường.

"Đặc biệt, qua việc gặp gỡ với người mua hàng, chúng tôi còn có thể nắm rõ hơn yêu cầu về chất lượng, bao bì và quản lý sản xuất để điều chỉnh sản phẩm phù hợp với đối tác. Mỗi thị trường đặt ra những tiêu chuẩn riêng, nếu không đáp ứng thì rất khó khai thác", ông Phạm Thế Hoàng cho biết.

Tương tự, bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Mekong tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, thay vì phải đi xúc tiến, tìm kiếm đối tác ở nhiều thị trường, thì với cách làm mới của TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, kết nối với đa dạng người mua hàng trên toàn cầu.

Trong xu hướng sản xuất xanh, nhu cầu của các thị trường cũng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Vì vậy, thông qua việc trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thực tế, cả doanh nghiệp và người mua hàng có thể đánh giá khả năng hợp tác để mở ra cơ hội lâu dài.

Với vai trò thường xuyên tổ chức đoàn các doanh nghiệp Philippines gặp gỡ và kết nối với doanh nghiệp Việt Nam thông qua các sự kiện hội chợ, triển lãm quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Phú Cường, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Philippines, cho biết xu hướng đưa người mua hàng về trực tiếp nơi sản xuất, đang cho thấy hiệu quả trong việc kết nối nhu cầu thực với thị trường, giúp hai bên củng cố lòng tin, dẫn đến quyết định mua hàng nhanh chóng, hiệu quả.

"Nhu cầu nhập khẩu nông sản của doanh nghiệp Philippines rất lớn, đó là nhu cầu thực. Qua các cuộc kết nối giao thương vừa rồi, nhiều đơn hàng đã được ký kết giữa hai bên, cho thấy cách tiếp cận mới trong xúc tiến thương mại của TP. Hồ Chí Minh khá phù hợp. Tôi tin rằng với khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt, cùng với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của Philippines, kim ngạch giao thương giữa hai nước sẽ còn tăng mạnh trong tương lai", ông Lê Phú Cường chia sẻ.

Tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC Export 2026), TP. Hồ Chí Minh tổ chức khoảng 750 gian hàng, thu hút hơn 230 nhà mua hàng quốc tế. Để kết nối các đối tác, Sở Công Thương thành phố đã làm việc với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan lãnh sự và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong bối cảnh chi phí dịch vụ tăng và hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về môi trường, phát triển bền vững, việc kết nối, mời gọi, đưa các nhà mua hàng quốc tế về TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động giao thương, tìm kiếm thị trường.

Thành phố rất nỗ lực kết nối các đối tác toàn cầu, từ doanh nghiệp đến các hệ thống phân phối hiện đại toàn cầu, kỳ vọng giúp hai bên tìm được tiếng nói chung về tiêu chuẩn, yêu cầu, chủng loại, chất lượng hàng hóa, qua đó nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, đưa hàng hóa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

* Biến xúc tiến thành đơn hàng thực chất

Không chỉ giúp rút ngắn hành trình tìm kiếm đối tác, thị trường, việc xúc tiến thương mại tại chỗ còn giúp đối tác thật, nhu cầu thật và sản xuất thật gặp gỡ. Không dừng lại ở việc xem hàng qua catalogue, các doanh nghiệp quốc tế có cơ hội tham quan nhà máy sản xuất, vùng nguyên liệu, và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuỗi cung ứng. Đây không chỉ là câu chuyện mua bán trước mắt mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Theo bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên WTC Becamex, mô hình này đang được tổ chức theo chuỗi, từ mời gọi nhà mua hàng quốc tế, kết nối giao thương đến khảo sát cơ sở sản xuất, đánh giá năng lực cung ứng và đàm phán hợp đồng, tiến đến ký kết đơn hàng xuất khẩu. Khi đó, các cuộc hội chợ, triển lãm là bàn đạp để củng cố lòng tin và kết nối nhu cầu.

Sản phẩm rau sạch từ Hợp tác xã Tuấn Ngọc. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Tuy nhiên, bà Huỳnh Đinh Thái Linh nhấn mạnh, chất lượng sản phẩm vẫn phải được xem là chìa khóa để quyết định thành công của một cuộc kết nối, giao thương. Trong xu hướng chuyển đổi xanh, người tiêu dùng toàn cầu hướng đến các sản phẩm bền vững, thân thiện môi trường, nếu không đi theo xu hướng, doanh nghiệp sẽ khó cạnh tranh.

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể bắt đầu từ dòng sản phẩm có thế mạnh, lựa chọn thị trường phù hợp và triển khai những đơn hàng vừa với năng lực. Doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị nguồn vốn, hồ sơ và điều kiện kiểm định theo yêu cầu của từng thị trường, thay vì đặt mục tiêu xuất khẩu lớn khi chưa đủ khả năng đáp ứng", bà Huỳnh Đinh Thái Linh khuyến cáo.

Bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Mekong tại TP. Hồ Chí Minh, cho rằng kết nối trực tiếp cần song hành với xúc tiến thương mại trên nền tảng số. Hồ sơ doanh nghiệp, gian hàng trực tuyến và thông tin sản phẩm giúp nhà mua hàng tìm hiểu trước; các cuộc gặp trực tiếp và chuyến tham quan nhà máy giúp đối tác kiểm chứng năng lực thực tế.

Theo bà Ái, xúc tiến thương mại cũng cần được tiếp nối sau hội chợ bằng các bước gửi mẫu, hoàn thiện hồ sơ, trao đổi tiêu chuẩn và đàm phán đơn hàng. Đặc biệt, doanh nghiệp còn cần hỗ trợ chuyên gia và nguồn vốn để chuyển đổi xanh, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu.

Về phía cơ quan quản lý, ông Lê Văn Danh cho biết, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương; hướng dẫn doanh nghiệp nắm rõ quy định của thị trường nhập khẩu và hỗ trợ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa để tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.

Đưa nhà mua hàng quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh là cách làm mới, giúp doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận trực tiếp nhu cầu thị trường, giảm phụ thuộc vào các chuyến xúc tiến riêng lẻ, tiết kiệm thời gian tìm kiếm đối tác. "Mục tiêu cuối cùng không chỉ là số lượng khách mua hàng, các cuộc kết nối, mà là đơn hàng được ký kết, khả năng duy trì và đáp ứng dài hạn của doanh nghiệp Việt trước đòi hỏi của thị trường. Qua đây, chúng tôi kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hoàn thiện năng lực, nâng cao chất lượng và cạnh tranh tốt hơn trong dòng chảy thương mại toàn cầu", ông Lê Văn Danh nhấn mạnh./.

Hương Giang