Vốn tăng mạnh nhưng “tắc” khâu hấp thụ

Từ cú hích nguồn lực này, nhiều địa phương đã nhân rộng hiệu quả các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với lợi thế đặc thù. Gia Lai triển khai hệ thống thông tin địa lý (GIS) và máy bay không người lái (UAV) trong quản lý đất đai, tài nguyên, phòng chống thiên tai, đồng thời hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và phát triển sản xuất vật liệu graphene. Ninh Bình ứng dụng công nghệ quét laser 3D, drone và dữ liệu số trong bảo tồn di sản, phát triển du lịch thông minh. Không dừng ở việc tạo ra sản phẩm đơn lẻ, nhiều địa phương đã chú trọng xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh như: Thái Nguyên phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc “Tea Trace” kết nối vùng nguyên liệu với thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ vào bảo tồn nguồn gen, phát triển giống bản địa gắn với liên kết tiêu thụ.

Theo bà Hoàng Thị Phương Lựu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho đến nay, cả nước có 7 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn cho khoa học - công nghệ đạt từ 50% trở lên, gồm: Thái Nguyên, Huế, Tuyên Quang, Cần Thơ, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đà Nẵng; trong đó Huế dẫn đầu với 65,21%. Về giá trị tuyệt đối, 10 địa phương dẫn đầu đã giải ngân tổng cộng 7.778,35 tỷ đồng, gánh vác 72,1% tổng số giải ngân của toàn khối. Hai đầu tàu kinh tế là TP. Hồ Chí Minh (2.711,87 tỷ đồng) và Hà Nội (2.035,14 tỷ đồng) chiếm tới 44% tổng giá trị giải ngân khối địa phương, tiếp đến là Đà Nẵng với 697,70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bức tranh tổng thể về tiến độ giải ngân kinh phí khoa học - công nghệ vẫn còn những gam màu trầm. Ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, tính đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 42,2%. Nếu tính trên tổng nguồn vốn hơn 104.000 tỷ đồng, số thực chi mới đạt khoảng 1/5. Ngoài ra, vẫn còn hơn 18.000 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết và hơn 8.000 tỷ đồng được đề nghị hoàn trả hoặc hủy dự toán. Thực tiễn cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, định giá tài sản trí tuệ hình thành từ Ngân sách nhà nước; một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược và công tác xây dựng dữ liệu còn chậm, chưa đồng bộ, khiến người dân ở một số nơi vẫn phải cung cấp lại thông tin và cán bộ cấp xã phải thao tác trên nhiều phần mềm chồng chéo.

Ngay tại Hà Nội - địa phương được ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tiến độ cũng gặp nhiều lực cản. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội thông tin, đến hết ngày 23/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cho lĩnh vực khoa học-công nghệ mới đạt khoảng 34,4%. Dù thành phố đã ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 6 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô), thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công bố 30 bài toán lớn đặt hàng nghiên cứu và phân bổ 600 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư mạo hiểm, nhưng tình trạng chậm giải ngân kéo dài nhiều năm vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Lý giải thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chỉ rõ 4 nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất, quy mô ngân sách năm 2026 tăng đột biến, gấp 7 lần mức chi thường xuyên khoảng 12.000 tỷ đồng của những năm trước để lên mức 95.000 tỷ đồng (bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư). Thứ hai, độ trễ của chính sách khiến nhiều quy định, cơ chế triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW (ban hành tháng 12/2024) phải đến cuối năm 2025 hoặc năm 2026 mới có hiệu lực. Thứ ba, phương thức xác định nhiệm vụ khoa học - công nghệ đã thay đổi căn bản, chuyển từ đề xuất của nhà khoa học sang xuất phát từ bài toán thực tiễn có sự tham gia của viện nghiên cứu, trường đại học, đòi hỏi quy trình chặt chẽ và khó khăn hơn. Thứ tư, năng lực tổ chức thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, tâm lý e ngại khi triển khai nhiệm vụ mới vẫn hiện hữu.

Hiệu quả đồng vốn phải gắn với sản phẩm đầu ra

Trước lộ trình đề xuất tăng ngân sách cho lĩnh vực này lên 120.000 tỷ đồng vào năm 2027, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, “bắt đúng bệnh” nguyên nhân chậm giải ngân để điều chỉnh quy trình nội bộ; cập nhật số liệu hằng tuần và đối soát chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước. Đối với các khoản kinh phí trung ương bổ sung không còn khả năng giải ngân, các địa phương cần thẳng thắn đề xuất hủy hoặc hoàn trả dự toán để kịp thời điều chuyển sang những nhiệm vụ có khả năng hấp thụ tốt hơn, tránh lãng phí nguồn lực.

Dù đang bước vào giai đoạn “nước rút” cuối năm với áp lực giải ngân và nhu cầu vốn rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quan điểm xuyên suốt của cơ quan quản lý là không giải ngân bằng mọi giá. Theo tinh thần của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn vốn ngân sách phải được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chấm dứt tư duy giải ngân hình thức để làm đẹp số liệu báo cáo. Tổ chức chủ trì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm cam kết và mọi kết quả sử dụng ngân sách phải được thủ trưởng các đơn vị đánh giá, báo cáo minh bạch trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng quan điểm về việc lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, TS. Trương Tấn Đạt, giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp cho rằng, tình trạng chậm phân bổ và giải ngân bắt nguồn từ cả chất lượng chuẩn bị nhiệm vụ, cơ chế quản lý lẫn năng lực thực hiện. Do đó, cần thiết kế cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù nghiên cứu, tăng quyền chủ động cho nhà khoa học, đầu tư trọng điểm cho hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ. Quan trọng hơn, hiệu quả đầu tư phải được đo lường bằng giá trị thực tế tạo ra, khả năng ứng dụng và đóng góp cho kinh tế - xã hội, gắn quản lý theo kết quả với trách nhiệm giải trình. Việc thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chính là chìa khóa để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho từng địa phương.