Tăng hậu kiểm, quản trị rủi ro trong giải quyết thủ tục hành chính

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh minh họa: Quang Cường/TTXVN

Theo ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, tỉnh tập trung đổi mới phương thức kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng tăng cường hậu kiểm, quản trị rủi ro, kiểm soát việc thực thi dựa trên dữ liệu gắn với chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; theo dõi, kiểm tra, giám sát trên cơ sở dữ liệu thực tế, kịp thời xử lý những nhiệm vụ chậm tiến độ, điểm nghẽn và vấn đề phát sinh.

Đến năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, có khả năng tái sử dụng dữ liệu theo quy định, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện điện tử, từng bước thực hiện nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, từng bước mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đáng chú ý, người dân và tổ chức không phải cung cấp lại những thông tin, giấy tờ mà cơ quan nhà nước có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Chính phủ được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính; chủ động cung cấp dịch vụ công khi đủ điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt tối thiểu 95%; 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, trước mắt việc rà soát thủ tục hành chính được gắn với phân cấp, phân quyền và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời đề xuất điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp. Tỉnh cũng sẽ tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng chuyển từ hồ sơ, giấy tờ sang khai thác dữ liệu; loại bỏ những thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa, lưu trữ và tái sử dụng dữ liệu số hóa; rà soát, chuẩn hóa các quy trình đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ việc quy định, công bố, công khai và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; không để phát sinh trở lại các yêu cầu, thành phần hồ sơ, điều kiện, quy trình không cần thiết. Các thủ tục có tần suất giao dịch cao, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị hoặc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu tiên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa.

Ngoài ra, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi công vụ. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng chậm, muộn, hướng dẫn chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường tại những lĩnh vực có nhiều hồ sơ, phản ánh, kiến nghị hoặc nguy cơ phát sinh phiền hà, tiêu cực. Người dân, doanh nghiệp được khuyến khích tham gia góp ý, đề xuất sáng kiến cải cách, đối thoại và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai thí điểm ki-ốt dịch vụ công thông minh phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế với định hướng tích hợp xác thực sinh trắc học, đọc thẻ căn cước công dân gắn chip, đồng bộ với nền tảng VNeID, hỗ trợ người dân, nhất là các nhóm yếu thế, thực hiện thủ tục hành chính không dùng tiền mặt. Qua đó, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải…

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ước đạt 8,77%, cao hơn 3,14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025 và 9 tháng đầu năm đạt 8,04%. Thu ngân sách đạt trên 5.633 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 6.825 tỷ đồng; việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài được thực hiện khẩn trương, quyết liệt.

Hoạt động đầu tư tư nhân có thêm 38 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư và 23 dự án được chấp thuận, cấp giấy chứng nhận với tổng số vốn trên 14.963 tỷ đồng, nâng tổng số dự án tỉnh lên 834 dự án với tổng số vốn trên 153.000 tỷ đồng; trong đó có 541 dự án đã đi vào hoạt động…