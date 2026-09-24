Tăng hậu kiểm, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Ảnh minh họa: Vũ Sinh-TTXVN

Nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi người sản xuất và người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý tại các cửa hàng, đơn vị kinh doanh nhóm hàng này.

Theo đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề kinh doanh thức ăn chăn nuôi năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã kiểm tra 5 cơ sở, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở vi phạm, xử phạt tổng cộng 9,5 triệu đồng.

Các vi phạm được phát hiện gồm không niêm yết giá hàng hóa và kinh doanh thức ăn chăn nuôi có chỉ tiêu chất lượng sai lệch từ 5% đến dưới 15% so với tiêu chuẩn đã công bố. Ba cơ sở còn lại không phát hiện vi phạm.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh thức ăn chăn nuôi, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Theo ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra cho thấy phần lớn cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành quy định, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết giá và chất lượng hàng hóa. Đây là những nội dung cần được tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bởi chất lượng thức ăn chăn nuôi có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và quyền lợi của người chăn nuôi.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp; tập trung vào các dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, chất lượng, nhãn hàng hóa, giá và điều kiện kinh doanh. Công tác kiểm tra sẽ gắn với hậu kiểm, theo dõi việc khắc phục của các cơ sở sau xử lý, nhất là những trường hợp có nguy cơ tái phạm.

Ông Lê Hồng Hà cho biết, bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân kinh doanh hiểu và thực hiện đúng quy định. Việc kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm không chỉ phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người sản xuất và người tiêu dùng.

Đối với người chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, cơ quan chức năng khuyến cáo cần lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín, kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc, nhãn hàng hóa và các chỉ tiêu chất lượng được công bố trước khi mua, sử dụng sản phẩm. Khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành Kết luận thanh tra số 29/KL-TTT ngày 26/8/2026, xác định công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2024 - 2025 còn một số hạn chế, trong đó có việc chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, hậu kiểm và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thanh tra tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát chặt chẽ điều kiện sản xuất, kinh doanh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Các doanh nghiệp vi phạm phải nghiêm túc chấp hành xử lý, khắc phục đầy đủ hậu quả, hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, kho hàng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và nhãn hàng hóa.