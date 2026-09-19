Tăng gấp 2 lượng khách tìm kiếm Ninh Bình mùa hè

Theo dữ liệu trên nền tảng du lịch Traveloka mùa hè 2026, Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu tìm kiếm lưu trú ở Hội An tăng hơn 60% và Huế tăng hơn 45%.

TP.HCM cũng ghi nhận lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tăng trong mùa hè. Trong khi đó, lượng tìm kiếm các tour khám phá Hà Nội trong nửa ngày và cả ngày tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy du khách có xu hướng tìm kiếm các hình thức tham quan có hướng dẫn thay vì chỉ lựa chọn điểm đến để ghé thăm.

Biển người đổ về Đại nội Huế trong chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tối 25/4. Ảnh: Kelvin Long.

Lượng tìm kiếm vé tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế tăng hơn 30%. Lượng tìm kiếm tour riêng kết hợp Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn tăng hơn gấp đôi. Chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

“Di sản Việt Nam không chỉ đơn thuần là những điều du khách muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Ngày càng nhiều người tìm kiếm những cách thức để dành thời gian khám phá sâu hơn các vùng đất, câu chuyện và giá trị truyền thống tạo nên nét riêng của mỗi điểm đến”, bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia Traveloka, chia sẻ.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cả nước có hơn 40.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Việt Nam hiện có 9 Di sản Thế giới và 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Hệ thống di sản trải rộng từ đô thị cổ, quần thể di tích cung đình đến âm nhạc, lễ hội, nghề thủ công và các tập quán cộng đồng. Đây được xem là nguồn tài nguyên để các địa phương phát triển sản phẩm kết hợp giữa tham quan di sản với ẩm thực, nghệ thuật và đời sống bản địa.

Du khách khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Hội An, du khách có thể kết hợp tham quan phố cổ với các chương trình biểu diễn, trải nghiệm ẩm thực và nghề thủ công. Ở Huế, hệ thống di tích có thể được kết nối với các tour khám phá thành phố và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Trong khi đó, Ninh Bình có thể kết hợp các điểm di tích với cảnh quan tự nhiên và đời sống cộng đồng.

Theo một báo cáo từ Markets Report World, du lịch văn hóa chiếm khoảng 40% hoạt động du lịch trên toàn cầu. Với Việt Nam, việc phát triển các sản phẩm gắn với di sản không chỉ nhằm thu hút khách đến những địa danh quen thuộc mà còn tạo thêm hoạt động để họ dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến.

Khi các trải nghiệm được tổ chức thành sản phẩm du lịch, nhiều nhóm cung cấp dịch vụ tại địa phương như hướng dẫn viên, nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn, cơ sở kinh doanh ẩm thực và cộng đồng dân cư có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.