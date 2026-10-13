Tăng gần 500 giải thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội

Học sinh tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Ngọc Bích.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2026-2027.

Theo quyết định, Sở GD&ĐT công nhận 3.331 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12. So với năm ngoái, số giải tăng 492.

Trong đó, 166 học sinh đoạt giải nhất; 526 giải nhì; 969 giải ba và 1.670 giải khuyến khích

Kết quả được công bố sau khi Sở GD&ĐT hoàn thành phần chấm bài phúc khảo. Các học sinh đoạt giải sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận và hưởng các quyền lợi theo quy định.

Theo hướng dẫn, thí sinh truy cập vào trang tra cứu giải học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027 của Sở GD&ĐT Hà Nội theo đường link https://diemthi.hanoi.edu.vn. Các em nhập số báo danh, mã học sinh và mã xác nhận để thực hiện tra cứu kết quả.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9, với gần 5.600 thí sinh của 205 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học đăng ký dự thi.

13 môn thi gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Nhật. Mỗi môn thi đều có bảng A (kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố) và bảng B (kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời chọn lựa lực lượng cho đội tuyển dự thi cấp quốc gia).