Tăng doanh thu từ chất lượng trải nghiệm

Du khách trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng Võng Nhi, Hội An. Ảnh: Song Châu

Đa dạng sản phẩm

Những tháng cuối năm 2026, thị trường du lịch Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực từ dòng khách quốc tế và nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách trong nước. Không chỉ tập trung tại các khách sạn ven biển, hoạt động du lịch đang mở rộng đến các khu nghỉ dưỡng phía nam thành phố, không gian di sản Hội An, Mỹ Sơn và những điểm du lịch sinh thái, cộng đồng.

Theo thông tin từ ngành du lịch thành phố, lũy kế 9 tháng của năm 2026, các cơ sở lưu trú phục vụ ước hơn 15,8 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 7,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 56.900 tỷ đồng, tăng hơn 25%.

Toàn thành phố hiện có hơn 2.475 cơ sở lưu trú với 68.251 phòng, tạo nguồn cung lớn cho thị trường nghỉ dưỡng và du lịch chất lượng cao.

Tại Khách sạn Avatar Đà Nẵng, thị trường khách Hàn Quốc và Nga chiếm tỷ trọng đáng kể. Công suất phòng của khách sạn trong nhiều thời điểm mùa cao điểm đạt 80-100%.

Ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Avatar Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp lựa chọn nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá phòng.

Ở góc độ lữ hành, việc mở rộng không gian du lịch sau sắp xếp địa giới hành chính tạo thêm điều kiện xây dựng các chương trình dài ngày. Thay vì chỉ tham quan Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An trong hành trình ngắn, doanh nghiệp có thể thiết kế sản phẩm kết nối nghỉ dưỡng biển với trải nghiệm làng nghề, khám phá Mỹ Sơn, du lịch nông nghiệp, sinh thái miền núi và các hoạt động văn hóa bản địa.

Đây cũng là cơ hội để phát triển những chương trình du lịch chuyên đề dành cho khách gia đình, khách cao tuổi, khách nghỉ dưỡng dài ngày và khách có khả năng chi tiêu cao.

Du khách tham quan làng rau Trà Quế. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

Mở rộng dư địa từ chính sách mới

Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương đánh giá, việc mở rộng không gian du lịch sau hợp nhất địa phương mang đến dư địa phát triển mới, tạo lợi thế cạnh tranh cho Đà Nẵng. Cùng với hạ tầng kết nối và chất lượng điểm đến, sự chủ động của doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Chạm về nguyên bản - Return to origin” đang mở ra hướng khai thác sản phẩm gắn với làng nghề, thiên nhiên, nghỉ dưỡng chữa lành, ẩm thực xứ Quảng và các sự kiện văn hóa. Đây là cơ sở để doanh nghiệp lưu trú liên kết với đơn vị lữ hành, cơ sở dịch vụ, hình thành các gói nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm thay vì chỉ bán phòng đơn thuần.

Để gia tăng nguồn thu từ du lịch, Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao thông qua các chính sách mở rộng không gian điểm đến, nâng chất lượng lưu trú và đa dạng hóa dịch vụ phục vụ du khách.

Cùng với Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 28/9 của UBND thành phố về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía nam giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu hình thành, hoàn thiện và khai thác 12-15 chương trình du lịch mới, thành phố công bố tour du lịch phía nam với chủ đề “Chạm vào thiên nhiên”. Đến nay, đã có 6 đơn vị lữ hành xây dựng khoảng 25 chương trình tour, khai thác các giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử và sinh thái của khu vực. Việc mở rộng không gian trải nghiệm được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy tiêu dùng và tạo nguồn thu cho cộng đồng địa phương.

Trong lĩnh vực lưu trú, Quyết định số 3630/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng (Da Nang Green Stay) hướng đến khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh. Đây cũng là cơ sở để các khách sạn, khu nghỉ dưỡng định vị sản phẩm ở phân khúc chất lượng cao, thu hút nhóm khách quan tâm đến du lịch bền vững.

Cùng với đó, Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch mở thêm cơ hội phát triển hoạt động mua sắm, tiêu thụ sản phẩm địa phương. Khi sản phẩm làng nghề, hàng thủ công và đặc sản được kết nối với hệ thống lưu trú, lữ hành, giá trị chi tiêu của du khách có thể lan tỏa sâu hơn vào nền kinh tế địa phương.

Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp ngành du lịch năm 2026 mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng đề xuất thành phố nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù nhằm tạo đột phá cho ngành du lịch, trong đó ưu tiên chính sách thị thực để thu hút khách lưu trú dài ngày, chuyên gia và người nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng.

Ông Cao Trí Dũng kiến nghị tăng nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tập trung vào các thị trường có khả năng chi tiêu cao và góp phần giảm tính mùa vụ như châu Âu, Ấn Độ, Indonesia và Trung Đông... Đặt mục tiêu mở thêm đường bay trực tiếp đến các thị trường tiềm năng.