Tăng độ nhận diện cho Đường sách TP.HCM

Cổng chào hiện tại của Đường sách TP.HCM được dựng lên trong năm 2020. Ảnh: Nguyễn Nam Phương/Đường sách TP.HCM.

Sáng 4/11, Đường sách TP.HCM tổ chức buổi thảo luận, lấy ý kiến các chuyên gia văn hóa, xuất bản và truyền thông về phương án thiết kế cổng chào cho không gian văn hóa đọc của thành phố.

Lan tỏa hình ảnh đẹp về một không gian tri thức

Theo Ban giám đốc Đường sách TP.HCM, cổng hiện tại được làm từ khung nhẹ, bạt Hiflex và Formex in màu. Công trình mang tính tạm thời, độ bền thấp, chủ yếu phù hợp với các hoạt động, sự kiện ngắn hạn.

Ý tưởng xây dựng cổng chào kiên cố cho Đường sách từng được đưa ra thảo luận cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, thời điểm đó, không gian này vẫn trong quá trình hoàn thiện và còn nhiều hạng mục cấp thiết hơn nên kế hoạch phải tạm gác lại.

Hiện nay, trước những khó khăn trong hoạt động phát triển sách và kinh doanh của các đơn vị xuất bản, phát hành, Đường sách TP.HCM đặt ra yêu cầu tìm kiếm những phương án mới để thu hút bạn đọc. Việc tăng cường nhận diện được xem là một trong những giải pháp nhằm giúp không gian văn hóa đọc tiếp cận nhiều người hơn.

Trước đó, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như Lễ hội Sách và Văn hóa đêm, Hội sách Mùa Thu... Những sự kiện này góp phần giúp sức mua của các đơn vị tại đây tăng 15-20%.

Do đó, cổng chào không đơn thuần là hạng mục trang trí mặt tiền mà còn được kỳ vọng trở thành dấu hiệu nhận diện của Đường sách. Ban giám đốc cho biết nhiều du khách nước ngoài chia sẻ họ biết đến địa điểm này thông qua các nền tảng mạng xã hội. Một công trình có thiết kế đặc trưng được kỳ vọng sẽ giúp hình ảnh Đường sách lan tỏa tốt hơn trên các kênh truyền thông.

Các chuyên gia góp ý về phương án thiết kế cổng chào cho Đường sách TP.HCM.

Cần hài hòa với không gian di sản

Tại buổi thảo luận, các chuyên gia được giới thiệu 3 phương án thiết kế và thi công cổng chào. Nhiều ý kiến thống nhất việc xây dựng công trình là cần thiết nhưng cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan và không gian di sản khu vực trung tâm TP.HCM.

Đặc biệt, vị trí dự kiến xây dựng cổng chào nằm đối diện Nhà thờ Đức Bà, thuộc khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt. Vì vậy, thiết kế cần cân nhắc kỹ về quy mô, hình thức, vật liệu, tránh tạo cảm giác lấn át cảnh quan xung quanh.

Các chuyên gia cũng lưu ý công trình cần thể hiện được tinh thần của Đường sách, hướng đến một không gian xanh, văn hóa, di sản và tri thức, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố nhận diện thương hiệu.

Buổi góp ý có sự tham gia của TS Quách Thu Nguyệt; ông Nguyễn Hữu Cứ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam; nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM; nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải...

Thời gian tới, Đường sách TP.HCM sẽ tiếp tục lấy ý kiến bạn đọc, người dân, giới trẻ và các chuyên gia trước khi trình phương án lên cơ quan quản lý để xin ý kiến. Theo kế hoạch dự kiến, công trình sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay.

Đường sách TP.HCM nằm trên đường Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn) khu vực trung tâm thành phố. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2016, đây là không gian văn hóa đọc ngoài trời, tập trung các đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu tác phẩm, tọa đàm và sự kiện văn hóa.