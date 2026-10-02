Tăng độ bao phủ an ninh đô thị từ những vòng xe đạp 'Ba nhất'

Đặc thù địa bàn rộng, dân số đông và là nút giao kết nối khu vực "vùng lõi" Thủ đô với các địa bàn phụ cận đặt ra yêu cầu rất cao cho phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm trật tự đô thị và phòng, chống tội phạm.

Trước thực tế đó, UBND phường Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND (ngày 1/6/2026) và đưa vào hoạt động mô hình Tổ tuần tra 'Ba nhất' bằng xe đạp chuyên dụng từ tháng 7/2026, với phương châm: 'Nắm tình hình nhanh nhất - Có mặt sớm nhất - Xử lý hiệu quả nhất'.

Hình ảnh các tổ xe đạp đi tuần tra trên địa bàn phường. Ảnh: T.N.

Nòng cốt của mô hình là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Được chia thành 6 kíp phủ khắp địa bàn, lực lượng này phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát trật tự, sử dụng xe đạp chuyên dụng để tuần tra liên tục từ các tuyến phố lớn đến từng ngõ nhỏ.

Lực lượng tuần tra "Ba nhất" len lỏi từng con phố, nhắc nhở người vi phạm. Ảnh: T.N.

Từ sáng sớm đến đêm muộn, hình ảnh các tổ tuần tra lăn bánh qua các tuyến đường trọng điểm như Bà Triệu, Nguyễn Công Trứ, Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành… hay khu vực quanh Công viên Thống Nhất đã trở nên quen thuộc với người dân. Các thành viên tập trung tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, người bán hàng rong chấp hành quy định và hướng dẫn người dân dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sau khi đã vận động, lực lượng sẽ ghi hình, chụp ảnh chuyển thông tin để Cảnh sát trật tự xử lý nghiêm.

Lực lượng tuần tra "Ba nhất" phát hiện và báo lực lượng cảnh sát trật tự xử lý đối tượng dán quảng cáo trái phép trên địa bàn. Ảnh: CACC.

Không dừng lại ở việc giữ gìn trật tự đô thị, lực lượng tuần tra "Ba nhất" còn hỗ trợ chính quyền địa phương và Công an phường xử lý kịp thời các sự cố phát sinh tại cơ sở như ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời phối hợp kiểm tra các khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự như nhà trọ, nhà nghỉ vào buổi tối.

Đảm nhận khu vực phường Nguyễn Du cũ – địa bàn rộng, có nhiều cơ quan hành chính và hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương – Kíp 1 gồm 12 thành viên do ông Trịnh Hữu Ngọc làm Tổ trưởng đã chia làm 3 tổ nhỏ, luân phiên nhau trong ngày, duy trì tuần tra khép kín tất cả các ngày trong tuần.

Sau hơn 3 tháng triển khai của lực lượng tuần tra bằng xe đạp, phố phường đã trở nên thông thoáng hơn. Ảnh: T.N.

Ông Ngọc cho biết, việc kiên trì áp dụng biện pháp tuyên truyền, vận động và kiểm tra nhắc nhở nhiều lượt đã mang lại chuyển biến rõ nét. Sau hơn 3 tháng triển khai, ý thức chấp hành của người dân nâng cao đáng kể, vỉa hè thông thoáng hơn và đặc biệt trên địa bàn phụ trách không xảy ra các vụ việc phức tạp hay gây rối trật tự.

Đánh giá về mô hình này, Trung tá Dương Đại Việt, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự phường Hai Bà Trưng, cho rằng việc tuần tra bằng xe đạp giúp tăng tối đa độ bao phủ địa bàn. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, diện tích rộng khiến Cảnh sát trật tự khó duy trì sự hiện diện liên tục ở mọi tuyến phố; lực lượng "Ba nhất" chính là "cánh tay nối dài" đắc lực, giúp tiếp cận sâu vào các ngõ ngách, giải quyết kịp thời các bất cập từ sơ khai.

Những vòng xe đạp chuyên dụng vẫn đều đặn lăn bánh mỗi ngày, không chỉ mang lại bộ mặt đô thị trật tự, thông thoáng mà còn góp phần quan trọng xây dựng phường Hai Bà Trưng ngày càng an toàn, văn minh.

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