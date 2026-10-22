Tăng định mức tiết dạy giáo viên gỡ được nhiều bài toán khó

Theo dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến, định mức tiết dạy trung bình trong một tuần của giáo viên ở bậc tiểu học được quy định là 24 tiết/tuần, với giáo viên THCS là 20 tiết/tuần, giáo viên THPT là 19 tiết/tuần. Như vậy, so với quy định hiện hành, số tiết định mức tiết dạy/tuần của giáo viên các cấp học đều tăng, tăng lần lượt 1 tiết/tuần đối với bậc tiểu học, THCS và 2 tiết/tuần với bậc THPT.

Một điểm mới đáng chú ý nữa được dự thảo đề cập đó là quy định định mức tiết dạy đối với phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục có phân hiệu, giảm từ 4 tiết/tuần theo quy định hiện hành còn 3 tiết/tuần.

Thầy Cao Đức Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành đánh giá, những điểm mới trong dự thảo thông tư định mức tiết dạy là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng tới mục tiêu của Nghị quyết 71. Việc tăng định mức tiết dạy với giáo viên THCS từ 19 tiết lên 20 tiết/tuần sẽ giúp nhà trường chủ động hơn trong bố trí, sắp xếp nguồn lực giáo viên, đặc biệt về lâu dài sẽ hạn chế được tình trạng thừa giáo viên cục bộ.

“Thực tế nhiều năm nay, tại khu vực trung tâm TPHCM, số học sinh đầu cấp mỗi năm mỗi giảm, tác động đến quy mô lớp của trường, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ nhà trường. Chính vì vậy, việc tính toán lại định mức tiết dạy của giáo viên lâu dài sẽ giúp nhà trường ổn định đội ngũ, không phát sinh thêm việc tuyển dụng mới”, thầy Khoa dẫn chứng.

Đặc biệt, thầy Khoa nhấn mạnh, trong điều kiện nhà trường đang tính toán đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tăng cường để học sinh được thụ hưởng, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, đòi hỏi cao về nhân lực hỗ trợ. Do đó, việc tăng thêm 1 tiết định mức cho giáo viên sẽ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong thiết kế đa dạng các hoạt động giáo dục tăng cường, có cơ sở để phân công giáo viên phụ trách các nội dung phù hợp…

Theo dự thảo, số tiết định mức của giáo viên các cấp học đều tăng từ 1-2 tiết/tuần

Ngoài ra, thầy cũng cho rằng việc giảm 1 tiết định mức cho phó hiệu trưởng tại trường có phân hiệu theo dự thảo là phù hợp bởi sẽ giảm bớt áp lực cho đội ngũ phó hiệu trưởng, để thầy cô ở vị trí này có thêm thời gian quán xuyến phân hiệu.

Hoàn toàn ủng hộ việc tăng định mức tiết dạy đối với giáo viên THPT từ 17 tiết lên 19 tiết theo dự thảo, cô Lê Thị Xuân Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định cho hay, nếu quy định được áp dụng sẽ giúp nhà trường giải quyết được 3 bài toán khó. Trước hết là ngân sách chi trả tiết phụ trội của giáo viên; kế đó giải được bài toán thừa thiếu giáo viên cục bộ đối với trường THPT khi thực hiện môn lựa chọn; cuối cùng là thuận tiện trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng tăng các hoạt động giáo dục tăng cường cho học sinh.

Cô phân tích: Hiện nay, số tiền chi trả tiết phụ trội cho giáo viên mỗi năm đều khá lớn. Việc tăng thêm 2 tiết định mức/tuần/giáo viên không quá nhiều nhưng khi áp dụng sẽ giảm gánh nặng cho nhà trường về số tiết phụ trội, từ đó nhà trường có thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn nữa cho các hoạt động giáo dục của học sinh. Song song đó, khi số tiết định mức của thầy cô tăng lên, việc nhà trường bố trí, sắp xếp các hoạt động giáo dục tăng cường trong năm học cũng không gặp khó khăn.

“Năm học 2026-2027, theo chỉ đạo của ngành, nhà trường quyết liệt cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, tinh giản hồ sơ giấy tờ cho đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo mọi điều kiện để thầy cô chuyên tâm trong chuyên môn. Những điều này đảm bảo được rằng ngay cả khi số tiết định mức được tăng thêm, thầy cô cũng không quá tải trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy…”, cô Dung nói thêm.

Ở bậc tiểu học, thầy Nguyễn Trung Hiếu, giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội nhìn nhận, sự chênh lệch thêm 1 tiết định mức với giáo viên tiểu học trong dự thảo tác động không lớn đến giáo viên. Ngược lại, điều chỉnh này lại giúp nhà trường dễ sắp xếp thời khóa biểu, phân công cho các giáo viên, nhất là trong bối cảnh trường học sáp nhập, cơ cấu lại về kế hoạch giáo dục.

“Để đảm bảo rằng việc tăng tiết không gây quá tải cho đội ngũ, tác động hiệu quả, hiệu suất về chất lượng chuyên môn thì từ phía các nhà trường phải thực sự giảm tải được những công việc không tên cho thầy cô như về hồ sơ sổ sách, tiến tới số hóa thực chất”, thầy Hiếu đề xuất.

Có thể bù đắp được số giáo viên thiếu Báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM tại Hội nghị hiệu trưởng trường THPT, trung tâm GDTX cho thấy, thành phố còn thiếu khoảng 9.000 giáo viên để đáp ứng định mức tối đa của Bộ GD-ĐT. Đánh giá về dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT TPHCM nhìn nhận, những điều chỉnh về định mức tiết dạy trong dự thảo là phù hợp, có thể giúp bù đắp được số giáo viên thiếu, lâu dài sẽ tránh được tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.