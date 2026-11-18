Trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý nhóm 3 dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, dự thảo luật được xây dựng trên nguyên tắc xuyên suốt là ngăn chặn các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác, tập trung thực hiện các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung họp. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo luật đã quy định về giải thích khái niệm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo luật cũng chỉnh lý các hành vi bị nghiêm cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác; các thiết bị điện tử, bộ phận, nguyên liệu thuốc lá dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…

Về tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, Chính phủ nhận thấy đây là yêu cầu rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về tác hại của thuốc lá.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ thống nhất chủ trương nâng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá tăng từ mức 50% hiện tại lên mức cao hơn nhằm tăng cường hiệu quả cảnh báo, nâng cao nhận thức của người sử dụng thuốc lá về tác hại đối với sức khỏe và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Để bảo đảm chủ trương này được triển khai thực chất, Chính phủ đã chỉnh lý khoản 7 Điều 15 tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật theo hướng: “Chính phủ quy định lộ trình mức tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe phù hợp với từng thời kỳ”.

Chính phủ khẳng định sẽ cụ thể hóa ngay nội dung này trong Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, được xây dựng và trình kèm theo hồ sơ dự án luật, trong đó quy định cụ thể mức diện tích in cảnh báo sức khỏe của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá sẽ tăng lên và thực hiện từ ngày 1-7-2029.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp.

Cơ bản tán thành với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sau khi tiếp thu, chỉnh lý, tuy nhiên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ toàn bộ các quy định chuyển tiếp, bảo đảm tính khả thi, xử lý đầy đủ các trường hợp liên quan đến quản lý, cấp phép mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá và các trường hợp khác.

Khi luật có hiệu lực, cần bảo đảm không buông lỏng quản lý sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, không tạo khoảng trống pháp lý hoặc phát sinh vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực khác và công tác tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật.