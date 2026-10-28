Tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể giảm khoảng 815.100 người hút
Theo Báo cáo thẩm tra dự thảo luật số 1208/BC-UBVHXH16 ngày 10/10/2026, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định diện tích cảnh báo sức khỏe chiếm ít nhất 85% mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá, hoặc quy định lộ trình cụ thể để tăng diện tích cảnh báo từ 85% đến 100%.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tang-dien-tich-canh-bao-suc-khoe-tren-bao-bi-thuoc-la-co-the-giam-khoang-815100-nguoi-hut-atv-ngay-28-10-2026-post673622.antd