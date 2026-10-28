Kinh tế

Tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể giảm khoảng 815.100 người hút

Theo Báo cáo thẩm tra dự thảo luật số 1208/BC-UBVHXH16 ngày 10/10/2026, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định diện tích cảnh báo sức khỏe chiếm ít nhất 85% mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá, hoặc quy định lộ trình cụ thể để tăng diện tích cảnh báo từ 85% đến 100%.

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ANTĐ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tang-dien-tich-canh-bao-suc-khoe-tren-bao-bi-thuoc-la-co-the-giam-khoang-815100-nguoi-hut-atv-ngay-28-10-2026-post673622.antd