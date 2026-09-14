Tang Diên Khó Dỗ Dành nổi lại giữa cơn sốt Luke Đầu Xuân Tươi Sáng, có chỗ giống nhau

"Thổi lửa" cho cơn sốt trở lại của Khó Dỗ Dành phải nhắc đến tình bạn giữa Bạch Kính Đình và Tỉnh Bách Nhiên. Bạch Kính Đình ủng hộ phim cũng không quên "nhòm ngó" tủ quần áo của anh. Từ đây, khán giả nhớ ra, trước khi "sếp Luke" Loan Niệm chiếm sóng thì một năm trước, cõi mạng chia làm 2 nửa: Người "tang nhóm chat", người "Tang Diên".

Sự tương hợp của 2 phim còn nằm ở tựa tiếng Anh, một bên là "Đầu Xuân" (The Early Spring), một bên là "Sương Giáng" (The First Frost).

Khán giả càng "đào" lại càng thấy có nhiều điểm chung giữa 2 tác phẩm. Đầu Xuân Tươi Sáng là bộ ngôn tình hiện đại tạo nên cơn sốt mạnh nhất trong nước và quốc tế của năm 2026, thì Khó Dỗ Dành khuynh đảo châu Á vào năm 2025. Kịch bản của hai bộ phim đều có những điểm kỳ cục, diễn xuất của cặp đôi chính và "phản ứng hóa học" là yếu tố lớn nhất giúp hai tác phẩm này bùng nổ.

﻿

Loan Niệm là người đàn ông sành điệu nhất Bắc Kinh, được Tỉnh Bách Nhiên tăng thêm độ bóng bẩy nhờ loạt đồ hiệu cá nhân mang vào đoàn phim. Tang Diên có biệt danh "Tang đầu bảng" đến từ ngoại hình nức tiếng một khu phố. Anh thích mặc đồ đen, đơn giản nhưng cuốn hút. Bạch Kính Đình có thương hiệu riêng và gu thời trang ổn, cũng góp vào tủ đồ của nhân vật một vài trang phục.

Loan Niệm và Tang Diên đều xuất thân từ gia đình khá giả, tri thức, bản thân tự gây dựng được sự nghiệp riêng ổn định, giàu có. Dáng người cao ráo, thanh mảnh nhưng ẩn sau là "sít-rịt sầu riêng". Cả hai đều "hỗn". Loan Niệm "mỏ hỗn" không nể nang một ai, càng giận càng "thoại hỗn". Tang Diên vừa "hỗn" vừa sĩ, lại khó dỗ dành.

Những pha "tấu hề", nũng nịu như anh em song sinh của Loan Niệm - Tang Diên.

Video: @debadyita9123

Tang Diên có Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam) khi say làm nũng, "dưỡng thê" thì Loan Niệm cũng từng "bất lực" với Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) ngấm men.

Năm 2025, khán giả thấy thương cho Tang Diên bay qua bay lại giữa Nam Vu - Nghi Hà suốt 7- 8 năm. Anh đau lòng khi cô đột ngột buông lời chia tay phũ phàng, chỉ âm thầm theo dõi, ủng hộ tình đầu từ xa.

Năm 2026, khán giả thấy hả hê vì Loan Niệm bị "đá". Tương tự Tang Diên, anh cũng bay qua bay lại từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân chỉ để dõi theo Chi Đào, xem cô có ổn không, chờ đợi thời cơ hàn gắn.

Hộp chứa vé máy bay suốt nhiều năm của Loan Niệm - Tang Diên.

Điểm kết của Khó Dỗ Dành và Đầu Xuân Tươi Sáng cũng khiến khán giả thích thú vì đều chọn cầu hôn ở nơi tình cảm của đôi chính khởi đầu. Loan Niệm cầu hôn Thượng Chi Đào ở triển lãm của Lăng Mỹ. Tang Diên cầu hôn Ôn Dĩ Phàm ở lớp học cũ trong ngày về thăm trường.