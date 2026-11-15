Tầng đẩy phát nổ, SpaceX vẫn 'bắt' thành công tàu Starship trở về từ vũ trụ

Video tàu Starship của SpaceX trở về Trái Đất thành công. (Nguồn: AP)

Ngày 14/11, tàu vũ trụ Starship cao 52 m của SpaceX trở về Trái Đất và được hai cánh tay cơ khí khổng lồ trên tháp phóng bắt giữ giữa không trung, tại chính nơi nó xuất phát 22 giờ trước đó.

Đây là lần đầu SpaceX thu hồi thành công tầng trên Starship sau chuyến bay vào vũ trụ. Tuy nhiên, công ty chưa đạt mục tiêu bắt giữ đồng thời cả tầng đẩy Super Heavy và tàu Starship trong một nhiệm vụ, do tầng đẩy phát nổ khi trở về sau vụ phóng ngày 13/11 tại Texas, Mỹ.

Hình ảnh trực tiếp cho thấy con tàu bằng thép không gỉ từ từ hạ xuống theo phương thẳng đứng, trước khi được hai cánh tay cơ khí của tháp phóng giữ lại trên cao.

“Đó chính là mắt xích còn thiếu, là chén thánh của ngành du hành vũ trụ”, Dan Huot, bình luận viên nhiệm vụ của SpaceX, nói về màn bắt giữ tàu Starship.

Sau khi triển khai 26 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo vào tối 13/11, ở độ cao khoảng 260 km, Starship kích hoạt một trong các động cơ vào ngày hôm sau để bắt đầu quá trình đi vào khí quyển. Thời điểm đó, con tàu đang bay theo hướng đông trên khu vực Thái Bình Dương.

Starship phải đối mặt với nhiệt độ cực cao khi tốc độ quỹ đạo khoảng 27.360 km/h giảm dần trong quá trình lao xuống khí quyển, trước khi tiến vào khu vực bầu trời phía trên cơ sở Starbase, nằm ven Vịnh Mexico ở miền Nam bang Texas.

Khi các cánh điều hướng khí động học được gập lại, hai bộ phận móc nhỏ gần đỉnh tàu đã khớp vào các cánh tay cơ khí trên tháp phóng. Những cánh tay này khép lại để giữ lấy con tàu, giúp Starship treo lơ lửng cách mặt đất.

Tỷ phú Elon Musk sau đó leo lên tháp phóng để quay video cận cảnh, thậm chí ôm lấy con tàu. Ông gọi đây là một ngày phi thường.

SpaceX cho biết thành công này chứng minh khả năng tái sử dụng hoàn toàn của Starship, yếu tố quan trọng để tăng tần suất phóng và giảm chi phí. Trước đó, công ty đã ba lần bắt giữ thành công tầng đẩy Super Heavy.

Tên lửa khổng lồ gồm hai tầng này được phóng từ cơ sở Starbase của SpaceX tại bang Texas hôm 13/11. Tầng đẩy Super Heavy, phần dưới của tên lửa, đảm nhiệm việc đưa tàu Starship lên không gian. Tuy nhiên, tầng đẩy này đã không thể quay trở lại bệ phóng theo kế hoạch khoảng 10 phút sau khi cất cánh, khiến SpaceX chưa thể thu hồi đồng thời cả hai tầng tên lửa trong lần thử nghiệm này.

Dù vậy, việc tầng trên Starship trở về thành công sau khi bay 14 vòng quanh Trái Đất trong 22,5 giờ vẫn đánh dấu bước tiến kỹ thuật quan trọng trong quá trình phát triển Starship.

Về sự cố tầng đẩy, đại diện SpaceX Kate Tice cho biết động cơ ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến trong quá trình trở về. Hệ thống dẫn đường phát hiện tầng đẩy không ở đúng vị trí nên tự động chuyển hướng xuống biển và kích hoạt cơ chế tự hủy. Nguyên nhân đang được điều tra.

NASA chúc mừng kết quả thử nghiệm. Cơ quan này đang đầu tư hàng tỷ USD vào Starship để phục vụ chương trình đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng, trong khi Elon Musk hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trên sao Hỏa.

Video Elon Musk đăng tải về con tàu trên mạng xã hội X sau sự kiện.

(Nguồn: AP)