Tăng dần đều, GDP quý III đã tiến sát 10%

GDP tăng tốc qua từng quý

Đà tăng trưởng của nền kinh tế tiếp tục được nới rộng qua từng quý. Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng sáng 3/10, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Động lực lớn nhất trong quý III đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 12,50%, đóng góp 51,57% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%; còn nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14%.

Ở phía sử dụng GDP, các cấu phần chủ chốt cũng ghi nhận mức tăng khá cao. Tiêu dùng cuối cùng quý III tăng 8,96% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng tới 21,39%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%, trong khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 28,75%.

Kết quả tích cực của quý III đã đưa GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp gần một nửa mức tăng chung, với tỷ lệ 49,62%; dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%.

Đáng chú ý, công nghiệp tiếp tục là một trong những đầu tàu của tăng trưởng. Trong 9 tháng, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 11,02%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo - lĩnh vực được xem là động lực chủ yếu - tăng 11,36%, đóng góp 33,85% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế; ngành xây dựng tăng 12,22%, đóng góp 8,23%.

Khu vực dịch vụ cũng giữ được nhịp tăng cao nhờ hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và nhu cầu tiêu dùng trong nước. Giá trị tăng thêm của khu vực này trong 9 tháng tăng 8,69%.

Nhìn từ phía cầu, tiêu dùng cuối cùng 9 tháng tăng 8,51%; tích lũy tài sản tăng 17,88%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%; nhập khẩu tăng 27,19%. Đây là những chỉ dấu cho thấy đà tăng không chỉ đến từ sản xuất mà còn được hỗ trợ đáng kể bởi đầu tư, tiêu dùng và hoạt động thương mại.

12 địa phương đạt tăng trưởng hai con số

Cùng với mức tăng cao của GDP cả nước, bức tranh tăng trưởng ở các địa phương cũng xuất hiện nhiều điểm sáng. Trong 34 tỉnh, thành phố, có 12 địa phương đạt tốc độ tăng GRDP 9 tháng từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,81% và Ninh Bình 11,31%.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở những địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ.

Thực tế, sản xuất công nghiệp tại một số địa bàn tăng khá mạnh. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng tại Hà Tĩnh tăng 40%; Quảng Ninh tăng 33,6%; Bắc Ninh tăng 29,3%; Nghệ An tăng 25,8% và Thái Nguyên tăng 23,7%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp hơn đáng kể như Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%. Kết quả này có liên quan đến sự sụt giảm của sản xuất điện và việc ngành nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế tại những địa phương này.

Sự phân hóa giữa các địa phương cho thấy để duy trì tốc độ tăng cao trên phạm vi cả nước, việc tiếp tục khơi thông động lực tại từng vùng, từng trung tâm công nghiệp - dịch vụ có ý nghĩa quan trọng trong thời gian tới.

Ba tháng cuối năm: tăng tốc nhưng phải giữ ổn định vĩ mô

Dù kết quả 9 tháng được đánh giá là mức tăng trưởng rất cao trong nhiều năm qua, tạo nền tảng quan trọng để đạt mức cao nhất có thể theo mục tiêu đề ra, chặng đường còn lại vẫn nhiều sức ép.

Báo cáo của Cục Thống kê nhận định, mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là “thách thức rất lớn” trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở cao, chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường cập nhật, dự báo tình hình và điều hành linh hoạt, đồng thời kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, một trong những nhiệm vụ, yêu cầu hàng đầu là kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, giá cả và ổn định thị trường; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ; theo dõi sát biến động kinh tế, chính trị thế giới, giá dầu, chi phí vận tải, tỷ giá để kịp thời cập nhật các kịch bản tăng trưởng và lạm phát; định hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo.

Với sản xuất công nghiệp, cần nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động quản trị rủi ro chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung, kiểm soát chi phí logistics và tháo gỡ nhanh các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, điều kiện sản xuất để sớm đưa các năng lực mới vào hoạt động. Các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lõi, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là những hướng ưu tiên.

Đầu tư công cũng là động lực cần được tăng tốc trong chặng nước rút. Theo đó, đề xuất đẩy nhanh giải ngân, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, nông nghiệp và hạ tầng số; đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.

Ở phía thị trường, các giải pháp đáng chú ý gồm nâng cao năng lực xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước, tận dụng các FTA, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; song song với kích cầu tiêu dùng, kết nối cung - cầu, phát triển thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại. Du lịch và các ngành dịch vụ cũng cần tiếp tục được thúc đẩy thông qua xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng kết nối giao thông, hàng không.

Với GDP 9 tháng đã tăng 9,01%, trong đó riêng quý III tiến sát mốc 10%, nền kinh tế bước vào quý cuối năm với một nền tăng trưởng cao. Nhưng để tiến gần nhất có thể tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc, mà còn phải đồng thời giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố chất lượng các động lực tăng trưởng.