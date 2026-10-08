Tăng đãi ngộ, mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao

Môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp là yếu tố quan trọng để giữ chân người tài.

"Mở cửa" đón người tài

Từ tháng 7/2026, Trường Đại học Luật, Đại học Huế triển khai chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở vào làm việc tại trường. Chính sách hỗ trợ tài chính từ 100 - 500 triệu đồng tùy từng đối tượng, cùng với yêu cầu cam kết công tác tối thiểu 5 năm, hướng đến thu hút và tạo điều kiện để nguồn nhân lực chất lượng cao gắn bó lâu dài với nhà trường.

“Là giảng viên trẻ, tôi mong trường sẽ có thêm nhiều giảng viên là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đến công tác. Từ đó, tôi có cơ hội mở rộng, kết nối, học tập từ các thầy cô, nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân cũng như chất lượng chung của trường”, ThS Phan Đình Nguyện, giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế chia sẻ.

Theo TS Nguyễn Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao sẽ tạo thêm nguồn lực để trường đổi mới hoạt động giảng dạy, tăng trải nghiệm thực hành pháp luật cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cùng với thu hút nhân lực từ bên ngoài, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường để các nhà khoa học, giảng viên có trình độ cao trao đổi chuyên môn, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực được bổ sung, thúc đẩy hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nếu chính sách hỗ trợ là yếu tố tạo sức hút ban đầu, thì môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, điều kiện nghiên cứu và cơ chế đãi ngộ là những yếu tố quyết định khả năng giữ chân người tài. Những năm qua, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế chú trọng xây dựng đội ngũ theo hướng vừa thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao ngay, vừa phát triển nguồn nhân lực tại chỗ. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính một phần cũng giúp trường chủ động hơn trong huy động, sử dụng nguồn lực phục vụ hoạt động.

“Để có được nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có chính sách thu hút người tài từ các nơi khác về phục vụ nhà trường. Ngoài ra, phải giữ chân được cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ cao để họ an tâm công tác. Cùng với đó, trường chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên để hình thành lực lượng kế cận, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài”, PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nói.

Gắn đào tạo, thu hút nhân tài với nhu cầu thực tế

Ngày 1/4/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết xác định 4 lĩnh vực trọng tâm gồm: văn hóa - du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; đồng thời đặt ra các mục tiêu cụ thể về đào tạo, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực. Theo đó, đến năm 2030, thành phố phấn đấu đào tạo mới, thu hút 1.500 thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và nước ngoài làm việc trong khu vực công. Nguồn nhân lực trong giáo dục - đào tạo dự kiến khoảng 31,6 nghìn người; lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe khoảng 11,1 nghìn người…

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá cao chính sách của thành phố liên quan đến thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt là các chế độ đãi ngộ, trao quyền cho bác sĩ thực hiện các nhóm nghiên cứu ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh. Thành phố cũng đã có chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các trung tâm y tế, trạm y tế, qua đó góp phần nâng tỷ lệ bác sĩ trên dân số và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh.

“Khi người có chuyên môn cao có môi trường làm việc phù hợp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu và cống hiến, nguồn lực được thu hút mới có thể chuyển thành năng lực phát triển lâu dài cho thành phố”, PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh, để cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 12/5/2026, UBND thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 268/CTr-UBND, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tăng cường dự báo nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; gắn quy hoạch, đào tạo với nhu cầu sử dụng, nhất là ở những lĩnh vực thành phố có lợi thế và nhu cầu cao như y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, du lịch - dịch vụ chất lượng cao, công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ, công nghiệp văn hóa và quản lý đô thị thông minh.

“Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải xuất phát từ nhu cầu thực tế. Cùng với đào tạo, phải làm tốt công tác dự báo để xác định cần nhân lực nào, ở đâu, trình độ ra sao, từ đó có kế hoạch bố trí phù hợp”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nói.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về thu nhập, nhà ở, phương tiện và các điều kiện cần thiết để thu hút nhân lực trình độ cao trong và ngoài nước, nhất là chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực có kinh nghiệm quản lý quốc tế và chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ cao.