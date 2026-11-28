Mẫu đá phiến gneiss granit có niên đại 3,95 tỷ năm được tìm thấy tại huyện Lư Long, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: CCTV News.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện mẫu đá có niên đại khoảng 3,95 tỷ năm tại huyện Lư Long, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Đây là đá phiến gneiss granit, lộ ra trên diện tích chỉ khoảng 15 m2, tương đương một căn phòng nhỏ, theo thông tin từ Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, được CCTV News dẫn lại.

Với niên đại khoảng 3,95 tỷ năm, mẫu đá hình thành khi Trái Đất vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Hành tinh này được ước tính khoảng 4,6 tỷ năm tuổi, đồng nghĩa mẫu đá xuất hiện khi Trái Đất mới trải qua khoảng 650 triệu năm. Những loại đá hình thành trong giai đoạn đầu lịch sử hành tinh rất hiếm gặp.

Trước phát hiện này, cấu trúc đá cổ nhất được công nhận rộng rãi là đá phiến gneiss Acasta ở Canada, có niên đại ước tính khoảng 4 tỷ năm. Mẫu đá mới tìm thấy tại Trung Quốc giúp đẩy lùi mốc tuổi của những loại đá cổ nhất từng được biết đến ở nước này thêm 150 triệu năm, thu hẹp khoảng cách với các mẫu đá cổ nhất thế giới xuống còn khoảng 50 triệu năm.

Các nhà khoa học xác định niên đại mẫu đá bằng cách phân tích những khoáng vật zircon kích thước rất nhỏ nằm bên trong. Zircon được xem như những "viên nang thời gian" tự nhiên, lưu giữ dấu tích về lịch sử hình thành và phát triển ban đầu của Trái Đất.

Khu vực phát hiện mẫu đá có niên đại 3,95 tỷ năm tại huyện Lư Long, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Phân tích sâu hơn về thành phần hóa học của mẫu đá mang lại 2 phát hiện có thể giúp giới khoa học hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa địa chất của Trái Đất thời kỳ đầu.

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy Trái Đất có thể đã trải qua những quá trình kiến tạo tương tự cơ chế hút chìm mảng kiến tạo hiện nay từ khoảng 3,95 tỷ năm trước. Trong quá trình này, vật chất từ bề mặt Trái Đất bị đưa sâu xuống lòng đất, có thể tới hàng chục km dưới bề mặt. Phát hiện gợi ý hoạt động địa chất này có thể xuất hiện sớm hơn nhiều so với những nhận định trước đây.

Thứ hai, nghiên cứu cho thấy quá trình phân hóa quy mô lớn giữa lớp vỏ và lớp phủ Trái Đất có thể đã bắt đầu từ khoảng 4,3 tỷ năm trước. Kết quả cung cấp thêm bằng chứng để các nhà khoa học tái dựng quá trình hình thành hành tinh trong những giai đoạn sơ khai nhất.