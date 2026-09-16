Tăng cường y tế cơ sở trong phòng, chống bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa

Bà Helen Catherine McGuire, Trưởng nhóm bệnh toàn cầu, Tổ chức PATH trao tặng 2 hộ dân xã Vô Tranh máy đo huyết áp,

Dự án được triển khai dưới sự chỉ đạo, điều phối của Sở Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đầu mối xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc và hỗ trợ kỹ thuật. Các bệnh viện, trạm y tế trực tiếp thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, quản lý điều trị và cập nhật dữ liệu người bệnh.

Mạng lưới y tế thôn bản, cộng tác viên tham gia truyền thông, tư vấn và hỗ trợ người dân tại cộng đồng. Tổ chức PATH – tổ chức y tế toàn cầu phi lợi nhuận của Hoa Kỳ – đồng hành, hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật cho Dự án. Các hoạt động được triển khai theo chuỗi từ truyền thông, sàng lọc, phát hiện sớm, chuyển gửi đến điều trị và chăm sóc, quản lý lâu dài.

Toàn tỉnh có 168.820 người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp thông tin về phòng, chống bệnh; 40.000 người được sàng lọc, trong đó 10.411 người được xét nghiệm lipid máu. Có 18.099 người được chẩn đoán, điều trị; 15.200 người được chuyển gửi thành công và 11.400 người được chăm sóc, hỗ trợ.

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, Dự án chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe. 14.836 người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sức sống mới – SSM”, góp phần hỗ trợ theo dõi sức khỏe và quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Theo đánh giá, việc kết hợp đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ và quản lý dữ liệu đã tạo nên một mô hình can thiệp đồng bộ. Đây cũng là cơ sở để Thái Nguyên tiếp tục duy trì, củng cố và từng bước nhân rộng các hoạt động phòng, chống bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa tại tuyến cơ sở.