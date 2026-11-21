Ngành gỗ và nội thất Việt Nam đang từng bước mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại: Minh Huy.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động đến phương thức tổ chức và vận hành hoạt động thương mại, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đang từng bước mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số. Mô hình này cho phép doanh nghiệp duy trì thông tin sản phẩm, năng lực cung ứng và tiếp cận đối tác ngoài phạm vi thời gian của các kỳ triển lãm truyền thống.

Trong xu hướng đó, Triển lãm và Xúc tiến thương mại trên môi trường số ngành Gỗ và Nội thất Việt Nam 2027 (VIFF TradeXpo 2027) dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 16/1/2027 trên nền tảng Arobid TradeXpo. Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid tổ chức.

VIFF TradeXpo 2027 dự kiến thu hút khoảng 3.000 - 5.000 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hướng tới tiếp cận nguồn dữ liệu hơn 140.000 nhà mua hàng toàn cầu, tập trung tại các thị trường như Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc.

Đồng thời, tạo thêm không gian quảng bá năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác và phát triển cơ hội giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp ngành Gỗ và Nội thất Việt Nam thông qua dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những điểm đáng chú ý của VIFF TradeXpo 2027 là việc kết hợp hoạt động trưng bày sản phẩm với xây dựng hồ sơ năng lực số và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với nhà mua hàng (B2B).

Theo ban tổ chức, VIFF TradeXpo 2027 được triển khai trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Tại Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% số lượng hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại được tổ chức trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Việc đưa hoạt động xúc tiến thương mại ngành gỗ và nội thất lên môi trường số mở thêm phương thức giới thiệu năng lực sản xuất, tìm kiếm khách hàng và kết nối chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa các lượt tiếp cận trực tuyến thành đơn hàng và hợp đồng xuất khẩu vẫn là yếu tố cần được đánh giá thông qua kết quả giao thương thực tế.

Thông qua các công cụ giao thương trực tuyến, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, trao đổi nhu cầu thu mua, gửi và tiếp nhận yêu cầu báo giá. Hồ sơ năng lực và thông tin sản phẩm cũng được duy trì trên nền tảng sau thời gian triển lãm.

Bên cạnh doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ, nội thất, chương trình hướng đến sự tham gia của các nhà cung ứng nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị và công nghệ phục vụ sản xuất.

Ban tổ chức kỳ vọng với sự kết hợp giữa hồ sơ năng lực số, dữ liệu thương mại, AI và các công cụ kết nối B2B, VIFF TradeXpo 2027 có thể tạo thêm một kênh xúc tiến thương mại cho ngành Gỗ và Nội thất Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và phát triển cơ hội xuất khẩu.