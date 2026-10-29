Tăng cường xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa

Các đồng chí: Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI cùng đại diện các đơn vị chức năng.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa” có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của mỗi địa phương, mà còn là diễn đàn để các bên trao đổi, hình thành các chương trình hợp tác cụ thể.

Đặc biệt, việc kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng mở ra cơ hội xây dựng các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn hy vọng việc tăng cường kết nối với Thanh Hóa sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và gia tăng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương, hướng đến sự phát triển ổn định, lâu dài.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đánh giá cao việc tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa”. Đây là bước khởi đầu thiết thực, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng sâu rộng, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và kết nối hàng không; tạo tiền đề từng bước mở rộng kết nối với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và các địa phương khác có tiềm năng hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chào mừng hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cảm ơn những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân; đồng thời khẳng định: Thanh Hóa luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp Lâm Đồng và các địa phương đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Thanh Hóa. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tin tưởng, những thỏa thuận, biên bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác, dự án đầu tư thiết thực. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của VCCI và các chi nhánh trong việc kết nối doanh nghiệp, giới thiệu đối tác, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Thanh Hóa - Lâm Đồng và các địa phương khác, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện VCCI đánh giá cao sáng kiến kết nối kinh tế giữa Lâm Đồng và Thanh Hóa, qua đó mở ra triển vọng cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Đại diện VCCI phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nêu bật danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào tỉnh và đưa ra phương án kết nối, khôi phục và phát triển đường bay trực tiếp, những định hướng liên kết lâu dài với các địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng giới thiệu những tiềm năng du lịch độc đáo của tỉnh, nổi bật là công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc của Thanh Hóa và mong muốn tăng cường kết nối du lịch giữa các địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Cảng hàng không Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cảng hàng không Việt Nam đã thông tin về các chính sách hỗ trợ, giải pháp phục hồi và ổn định đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa cùng các gói ưu đãi dành riêng cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị chủ trì phiên thảo luận.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận nêu bật các giải pháp phát triển du lịch; công tác phục hồi, phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa và mở rộng kết nối giữa các tỉnh trong và ngoài khu vực.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh cùng các đơn vị chức năng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Biên bản ghi nhớ với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư tỉnh Lâm Đồng với doanh nghiệp, hiệp hội các tỉnh diễn ra trang trọng. Đây là cột mốc quan trọng, hiện thực hóa các cam kết hợp tác bằng các dự án, chương trình cụ thể.