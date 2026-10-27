Tăng cường xử lý xe tải lắp còi hơi, đèn chiếu sáng trái quy định

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về tập trung xử lý vi phạm tại nút giao, sử dụng đèn chiếu sáng phía sau và lắp đặt còi hơi không đúng quy định, Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Lực lượng CSGT xử lý vi phạm sử dụng đèn chiếu sáng phía sau và lắp đặt còi hơi không đúng quy định tại xã Xuân Mai ngày 26/10 (Ảnh: CSGT Hà Nội).

Đến nay, đơn vị đã xử lý 11 trường hợp sử dụng còi hơi trong khu đông dân cư, 3 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu và 1 trường hợp vi phạm quy định về sử dụng đèn chiếu sáng.

Phát hiện xe tải lắp thêm thiết bị chiếu sáng

Ngày 26/10, trong quá trình tuần tra tại Km34+800 Quốc lộ 6, thuộc xã Xuân Mai, lực lượng CSGT phát hiện anh T.D.V. điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 30M-282.xx sử dụng còi hơi khi đi vào khu đông dân cư.

Cùng ngày, tại Km432+300 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Trần Phú, lực lượng chức năng phát hiện anh N.V.L. điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 29K-155.xx lắp thêm đèn phía trước xe.

Trước đó, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra phương tiện lắp thêm còi hơi, đèn LED chiếu sáng không đúng quy định, nhất là xe tải hoạt động vào ban đêm.

Trong các đợt kiểm tra tại khu vực đường Văn Tiến Dũng và nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, lực lượng chức năng ghi nhận các phương tiện lắp thêm đèn LED, đèn bi cầu có cường độ chiếu sáng lớn. Những thiết bị này có thể gây chói mắt người đi ngược chiều, ảnh hưởng khả năng quan sát và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Một số tài xế giải thích việc lắp thêm đèn nhằm tăng khả năng quan sát khi đi vào công trường hoặc những đoạn đường thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, việc tự ý thay đổi thiết bị trên xe phải tuân thủ quy định, không được gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.

Còi hơi, đèn công suất lớn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Tiếng còi hơi có âm lượng lớn có thể khiến người đi đường giật mình, phản ứng đột ngột. Trong khi đó, đèn chiếu sáng cường độ cao lắp thêm không đúng quy định có thể làm lóa mắt người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, hạn chế tầm nhìn và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Hệ thống còi hơi lắp trên một xe tải (Ảnh: Phòng CSGT Hà Nội)

Đèn chiếu sáng được lắp thêm trên xe (Ảnh: Phòng CSGT Hà Nội).

CSGT phát hiện xe độ chế thêm đèn chiếu sáng (Ảnh: Phòng CSGT Hà Nội).

Ngoài vi phạm về còi và đèn, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng còn chú ý kiểm tra xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu để vật liệu rơi vãi xuống đường. Tình trạng này có thể gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng an toàn giao thông.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm hoặc hai bên thành xe trái quy định có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Mức xử phạt cụ thể căn cứ hành vi vi phạm và quy định áp dụng.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm còi hoặc thiết bị chiếu sáng trái quy định. Với xe chở vật liệu xây dựng, chủ phương tiện và lái xe cần che chắn, gia cố hàng hóa đúng quy cách, không để vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển.