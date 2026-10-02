Tăng cường xử lý xe 'rùa bò' bám làn trái trên cao tốc

Nhiều phương tiện lưu thông chậm, bám làn trái trên cao tốc. Ảnh minh họa: Báo Vietnamnet

Nhiều phương tiện lưu thông chậm, bám làn trái trên cao tốc

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trên nhiều tuyến cao tốc hiện nay, có rất nhiều phương tiện vẫn lưu thông chậm và bám làn trái (làn 1 sát dải phân cách giữa). Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác lưu thông phía sau.

Đặc biệt, xe đi bám làn trái cao tốc gây ra tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo ra xung đột về giao thông trên các tuyến đường cao tốc.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát giao thông cũng trực tiếp điều động các cán bộ sử dụng phương tiện lưu thông trên cao tốc, ghi hình quá trình di chuyển để hướng dẫn kỹ năng cho người dân nắm bắt, thực hiện cách vượt xe an toàn.

Về việc xử lý xe ô tô chạy chậm bám làn trái cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.

Nghiên cứu thí điểm làn vượt xe trên 2 cao tốc từ quý 4/2026

Cũng để thực hiện giải pháp giải quyết tình trạng nêu trên, Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành khảo sát trên tuyến, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nghiên cứu để tổ chức thí điểm làn vượt.

Việc thí điểm dự kiến triển khai trên hai đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm làn vượt xe.

Cục Cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để tổ chức hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường và dự kiến tổ chức vào quý IV/2026.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ, các phương tiện đi chậm phải đi về làn bên phải, không được chuyển làn liên tục gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc.

Các hình thức tuyên truyền như rà soát, điều chỉnh các tín hiệu cần thiết, hiển thị cảnh báo trên các bảng điện tử trên cao tốc. Mục đích để tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn.

Đặc biệt, sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn phải đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.

Việc thí điểm dựa trên quá trình khảo sát thực tiễn. Cục Cảnh sát giao thông mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân để nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác, giảm nhưng xung đột trên đường và tăng sự lưu thông trên cao tốc.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã xử phạt hai trường hợp lưu thông trên các cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng nhưng chạy chậm và cố tình bám làn trái. Mỗi tài xế bị phạt 900.000 đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe.