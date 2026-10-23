Tăng cường xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Trong đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giữ vai trò chỉ đạo, điều phối các lực lượng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành nhằm tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Phương

Ngay từ đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tham mưu Sở Công Thương trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 và kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Sở Công Thương ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026. Cùng với đó, Chi cục Quản lý thị trường ban hành 4 kế hoạch kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, an toàn thực phẩm.

Công tác kiểm tra được triển khai theo kế hoạch định kỳ, chuyên đề và đột xuất. Lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và đại diện hợp pháp của các nhãn hiệu để trao đổi thông tin, nhận diện dấu hiệu vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh được chú trọng; đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân tiếp tục được duy trì, góp phần phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh phát hiện và xử lý hành chính 21 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý với 24 đối tượng bị xử lý. Tổng số tiền xử phạt 126 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 59,38 triệu đồng. Đáng chú ý, có 2 vụ bị khởi tố hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự. So với kết quả cả năm 2025, có 5 vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý hành chính, số vụ của 9 tháng đầu năm 2026 là 21 vụ, gấp 4,2 lần, tương ứng tăng 320%. Số đối tượng bị xử lý tăng từ 5 lên 24, gấp 4,8 lần. Số tiền xử phạt tăng từ 39 triệu đồng lên 126 triệu đồng, tăng 223,1%; trị giá hàng hóa vi phạm tăng từ 10,74 triệu đồng lên 59,38 triệu đồng. Mức tăng ở cả số vụ, số đối tượng và giá trị xử phạt cho thấy hoạt động phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh. Đặc biệt, việc khởi tố 2 vụ án hình sự trong khi năm 2025 không ghi nhận vụ khởi tố nào cho thấy công tác đấu tranh đã được mở rộng sang xử lý các hành vi có dấu hiệu tội phạm, thay vì chỉ dừng ở xử phạt hành chính.

Ở lĩnh vực quản lý thị trường nói chung, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra 300 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 141 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 579,155 triệu đồng. Lực lượng chức năng buộc tiêu hủy nhiều loại hàng hóa vi phạm, với tổng trị giá trên 182 triệu đồng. Tang vật tiêu hủy gồm 637 đơn vị thực phẩm bao gói sẵn; 384kg hoa quả; 1.692kg gia súc, gia cầm, hải sản và sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, có 362 đơn vị phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu HONDA, YAMAHA, hình ảnh nhãn hiệu KEIHIN và 238 sản phẩm quần, áo, dép, kính mắt giả nhãn hiệu ADIDAS, Ray-Ban.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian tới, cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại và nhu cầu tiêu dùng, nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng vi phạm tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý trị trường. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; duy trì cơ chế phối hợp liên ngành, xác định rõ địa bàn, lĩnh vực và nhóm hàng trọng điểm để tổ chức kiểm tra có trọng tâm. Chi cục Quản lý thị trường tập trung kiểm soát hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hàng lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh chấp hành pháp luật cần tiếp tục được đẩy mạnh; người tiêu dùng cần được nâng cao nhận thức về cách nhận biết hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, nhãn hiệu hợp pháp. Việc tiếp nhận, xác minh phản ánh của người dân và doanh nghiệp cần được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện để các hành vi vi phạm được phát hiện ngay từ cơ sở.