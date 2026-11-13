Pháp luậtAn ninh - Trật tự

Tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Trước thực trạng vi phạm về nồng độ cồn diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là buổi tối, đêm khuya.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, quyết liệt chấm dứt tình trạng đã uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Trần Nhật Duật. 

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Trần Nhật Duật. 

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,61 mg/lít khí thở. 

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,61 mg/lít khí thở. 

Lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm. 

Lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm. 

Niêm phong các phương tiện vi phạm. 

Niêm phong các phương tiện vi phạm. 

PHẠM HƯNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-ve-nong-do-con-1064448