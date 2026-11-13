Tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn
Trước thực trạng vi phạm về nồng độ cồn diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là buổi tối, đêm khuya.
Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, quyết liệt chấm dứt tình trạng đã uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-ve-nong-do-con-1064448