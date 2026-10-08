Tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Đặc biệt, trong tháng 9/2026, tại hồ Cải Cách, hồ Tiền Phong (xã Tân Mỹ) và hồ Bàu Vèng (phường Đồng Thuận) đã xảy ra các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Hiện toàn tỉnh có 272 hồ chứa thủy lợi và 413 đập dâng - Ảnh: N.L.M

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong quản lý, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu UBND phường Đồng Thuận làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm tại hồ Bàu Vèng; UBND xã Tân Mỹ làm rõ trách nhiệm liên quan đến hồ Cải Cách và hồ Tiền Phong, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10/10/2026. Mặt khác, UBND xã Sen Ngư khẩn trương xử lý vi phạm tại phần thượng nguồn hồ Tiền Phong thuộc địa giới của xã; phối hợp rà soát nguồn gốc đất, phạm vi đất được giao và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Cải Cách.

Đối với hồ chứa nước Cải Cách, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Lệ Thủy chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư thực hiện dự án; phối hợp với các địa phương liên quan đánh giá cụ thể diện tích đất của người dân bị ảnh hưởng do ngập nước trong lòng hồ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải tỏa, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đồng thời, hướng dẫn việc cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tăng cường quản lý, bảo vệ; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm, ngăn chặn và lập biên bản các trường hợp vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Đồng thời, khẩn trương rà soát, lập phương án bảo vệ, cắm mốc bảo vệ đối với các công trình chưa triển khai.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 272 hồ chứa thủy lợi và 413 đập dâng. Hệ thống công trình này cùng các trạm bơm, kênh mương phục vụ tưới cho hơn 102.400ha lúa và trên 2.993ha cây trồng, hơn 3.471ha nuôi trồng thủy sản, đồng thời cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác…

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh, nhiều công trình thủy lợi đã được cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng cao năng lực tưới, tiêu, cấp nước và phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị dự kiến ưu tiên đầu tư, sửa chữa 55 công trình đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp nhằm khôi phục năng lực tích trữ, điều tiết và cấp nước của các công trình cần thiết, cấp bách.