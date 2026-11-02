Tăng cường xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên tuyến đường Ba nhất

Ngày 2/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác theo kế hoạch tuần tra lưu động, xử lý các trường hợp tài xế ô tô dừng đỗ sai quy định tại tuyến đường Trần Duy Hưng.

Tuyến đường Trần Duy Hưng hiện được lựa chọn để triển khai mô hình “Ba nhất”.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Thượng tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, là một trong những tuyến đường được triển khai mô hình “Ba nhất” trên địa bàn Thủ đô với tiêu chí “trật tự giao thông an toàn nhất; trật tự đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp nhất; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm nhất”.

Với đặc thù lưu lượng phương tiện lớn, nhiều nút giao và hoạt động kinh doanh, dịch vụ dọc hai bên đường, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại đây đặt ra yêu cầu cao. Trong đó, việc duy trì nền nếp dừng, đỗ phương tiện đúng quy định được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên, Đội CSGT số 6 còn tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát, kịp thời phát hiện, ghi nhận và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Thực tế trong sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài xế ô tô có hành vi dừng, đỗ xe sai quy định.

Nhiều trường hợp dừng đỗ sai quy định bị lực lượng CSGT xử lý.

Điển hình là trường hợp xe ô tô Mercedes GLS 450 mang BKS 30H-178.XX do anh N.V.T. (SN 1982) điều khiển đang dừng xe tại đoạn đường cong từ Khuất Duy Tiến rẽ phải vào đường Trần Duy Hưng. Làm việc với Cảnh sát, tài xế cho biết vừa chở người thân vào một tòa chung cư gần đó nên dừng xe tại vị trí này.

Sau khi kiểm tra, cán bộ CSGT đã giải thích rõ hành vi dừng xe tại khu vực có biển báo cấm là vi phạm quy định, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn do hạn chế tầm nhìn.

CSGT làm việc với tài xế vi phạm.

Một trường hợp vi phạm khác bị xử lý là tài xế taxi L.Đ.D. (SN 1984) dừng ô tô trên đường Trần Duy Hưng, bật đèn cảnh báo rồi ngả người, gác chân lên taplo để ngủ. Tài xế giải thích vừa chở khách xong, do mệt nên dừng xe nghỉ ngơi và thừa nhận hành vi của mình là vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Tại khu vực trước số nhà 176 Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một ô tô do anh L.T.C. (SN 1984) điều khiển đỗ tại nơi có biển cấm đỗ xe. Người này cho biết vừa dừng xe để vào mua quần áo và không chú ý đến biển báo.

Lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Đỗ Hữu Đức (cán bộ Đội CSGT số 6) cho biết thêm, một chiếc ô tô dừng đột ngột tại đoạn đường cua có thể khiến phương tiện phía sau không kịp quan sát, phải phanh gấp hoặc đánh lái để tránh. Trong điều kiện mật độ phương tiện đông, tình huống này rất dễ dẫn đến va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn, đặc biệt, tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn như Trần Duy Hưng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về dừng, đỗ xe; quan sát kỹ hệ thống biển báo và tuyệt đối không tùy tiện dừng, đỗ tại những vị trí bị cấm, đặc biệt là các đoạn đường cong, cua khuất tầm nhìn. Mỗi người cần từ bỏ thói quen dừng, đỗ xe theo sự thuận tiện cá nhân, bởi sự thiếu ý thức có thể gây ra những hậu quả khó lường.