Tăng cường xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón công nhân, tổ công tác thuộc lực lượng CSGT phát hiện tài xế P.T.Đ. điều khiển ô tô 16 chỗ chở người lao động từ TP.HCM đến một doanh nghiệp trên địa bàn phường Nhơn Trạch nhưng không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra các xe đưa rước công nhân.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm; đồng thời cam kết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông...

Lực lượng CSGT TP. Đồng Nai sẽ tập trung kiểm tra giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hiệu vận tải, hợp đồng vận chuyển cùng các điều kiện liên quan đến hoạt động đưa đón người lao động. Các trang thiết bị an toàn trên phương tiện như dây an toàn, búa phá kính, bình chữa cháy cũng được chú trọng kiểm tra.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT.

TP. Đồng Nai hiện có 44 khu công nghiệp đang hoạt động, kéo theo nhu cầu vận chuyển, đưa đón công nhân với số lượng lớn mỗi ngày.

Các phương tiện từ xe 16 chỗ đến xe 47 chỗ thường tập trung lưu thông vào khung giờ công nhân đi làm và tan ca, làm gia tăng mật độ phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp.

Với đặc thù vận chuyển nhiều người trên cùng một phương tiện, chỉ một sơ suất trong quá trình điều khiển hoặc một vi phạm về điều kiện an toàn cũng có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người lao động.

Trước thực tế này, việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe đưa đón công nhân không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, đơn vị sử dụng lao động và đội ngũ tài xế.

Lực lượng CSGT kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Phi, Phó Trưởng Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai), đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai 6 chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy phép lái xe; đồng thời kiểm soát nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, đơn vị hướng đến nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.